Nowe odkrycie w astronomii: tajemnicze znikanie gwiazd

By

W lipcu 1952 roku obserwatorium astronomiczne w Palomar w Kalifornii rozpoczęło fotograficzny przegląd nocnego nieba w celu zbadania obiektów niebieskich, w tym asteroid. Nie wiedzieli, że wkrótce natkną się na osobliwe zjawisko, które wprawi naukowców w zakłopotanie przez nadchodzące dziesięciolecia.

Podczas przeglądu trzy gwiazdy nagle rozpłynęły się w powietrzu, wprawiając astronomów w osłupienie. Pierwsza klisza fotograficzna uchwyciła te gwiazdy zgrupowane blisko siebie, świecące jasno o jasności 15 mag. Jednak zaledwie 53 minuty później, gdy sfotografowano ponownie ten sam fragment nieba, gwiazdy zniknęły całkowicie bez śladu.

Chociaż gwiazdy rzadko znikają, mogą podlegać takim zjawiskom, jak eksplozje lub nagły wzrost jasności. Jednakże całkowite zniknięcie jest zjawiskiem bardzo nietypowym. Materiał fotograficzny wyraźnie wskazywał na obecność gwiazd na zdjęciu początkowym i ich brak na kolejnym.

Rozważano teorię szybkiego ściemniania gwiazd, ale napotkano na poważne wyzwania. Późniejsze obserwacje nie wykazały żadnych dowodów na to, że gwiazdy przyciemniały się powyżej 24mag. Oznacza to, że gwiazdy przyciemniłyby się o zdumiewający współczynnik ponad 10,000 XNUMX w czasie krótszym niż godzina, co wydaje się nieprawdopodobne.

Naukowcy wysunęli kilka teorii wyjaśniających to zagadkowe wydarzenie. Jedna z hipotez sugeruje, że te trzy gwiazdy mogły w rzeczywistości być pojedynczą gwiazdą, która doświadczyła przejściowego wzrostu jasności w wyniku szybkiego rozbłysku radiowego emitowanego przez magnetar. Podczas tego rozbłysku między gwiazdą a Ziemią mogła przejść czarna dziura o masie gwiazdowej, powodując soczewkowanie grawitacyjne i pojawienie się na chwilę trzech odrębnych obrazów.

Inna intrygująca teoria sugeruje, że gwiazdy w ogóle nie były gwiazdami, ale raczej wynikiem skażenia radioaktywnego pyłu na kliszach fotograficznych. Ponieważ Obserwatorium Palomar znajdowało się w pobliżu pustyń Nowego Meksyku, gdzie w tamtych czasach przeprowadzano testy broni nuklearnej, możliwe jest, że płyty uległy zanieczyszczeniu, co spowodowało pojawienie się jasnych plam na niektórych zdjęciach, a na innych ich nie było.

Pomimo tych teorii prawdziwe wyjaśnienie zaginionych gwiazd pozostaje nieuchwytne. Naukowcy nadal badają to zjawisko, mając nadzieję rzucić światło na to tajemnicze wydarzenie i odkryć tajemnice wszechświata.

FAQ

P: Czy gwiazdy rzeczywiście mogą zniknąć?

O: Gwiazdy rzadko znikają całkowicie, ponieważ są to ogromne ciała niebieskie o długiej żywotności. Mogą jednak podlegać takim zjawiskom, jak eksplozje lub nagły wzrost jasności.

P: Jakie są możliwe wyjaśnienia zniknięcia gwiazd?

O: Naukowcy zaproponowali kilka teorii, w tym możliwość szybkiego przyciemniania się gwiazd lub pogląd, że gwiazdy w ogóle nie są gwiazdami, ale raczej zanieczyszczeniem na kliszach fotograficznych.

P: Czy te zniknięte gwiazdy mogły być wynikiem skażenia radioaktywnym pyłem?

O: Teoria sugeruje, że gwiazdy mogły być iluzją spowodowaną radioaktywnym pyłem obecnym na kliszach fotograficznych z pobliskich testów broni nuklearnej. Teoria ta pozostaje jednym z możliwych wyjaśnień.

P: Czy od tego czasu zaobserwowano podobne zjawisko?

O: Chociaż przypadki znikających gwiazd są niezwykle rzadkie, w niektórych obserwacjach astronomicznych pojawiają się doniesienia o podobnych zdarzeniach. Jednak każde zdarzenie stwarza przed naukowcami inny zestaw wyzwań i tajemnic do rozwiązania.