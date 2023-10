By

Dokonując wielkiego przełomu, zespół naukowców z całego świata dokonał niedawno zdumiewającej obserwacji rozbłysku gamma znanego jako GRB 230307A. Wykorzystując połączenie teleskopów naziemnych i kosmicznych, w tym Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, Kosmicznego Teleskopu Promieniowania Gamma Fermiego i Obserwatorium Swifta Neila Gehrelsa, badacze ci byli świadkami niezwykłego zdarzenia kosmicznego powstałego w wyniku połączenia dwóch gwiazd neutronowych . W wyniku tego rzadkiego zjawiska nastąpiła potężna eksplozja, w wyniku której wygenerowały się ciężkie pierwiastki.

Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tego odkrycia jest wykrycie telluru w następstwie eksplozji. Tellur jest pierwiastkiem rzadszym na Ziemi niż platyna, a jego obecność sugeruje, że w materiale wyrzuconym z kilonowej można również znaleźć inne pierwiastki w pobliżu telluru w układzie okresowym, takie jak jod. Jod jest niezbędnym składnikiem mineralnym niezbędnym do utrzymania życia na naszej planecie.

Kilonovae, masywne eksplozje powstające w wyniku zderzenia gwiazd neutronowych lub gwiazdy neutronowej z czarną dziurą, uwalniają ogromną ilość energii w ciągu kilku sekund. Energia wyemitowana podczas tych wydarzeń jest równa energii, jaką wyprodukowałoby nasze Słońce w ciągu całego swojego życia trwającego 10 miliardów lat.

GRB 230307A jest szczególnie niezwykły ze względu na swoją zadziwiającą jasność. W ciągu ostatnich 50 lat obserwacji jest to dopiero drugi co do jasności zarejestrowany rozbłysk gamma. Świeci około 1,000 razy jaśniej niż typowy rozbłysk gamma wykrywany przez teleskop Fermiego.

Współpraca różnych teleskopów kosmicznych i naziemnych pozwoliła naukowcom zebrać w czasie rzeczywistym mnóstwo cennych informacji na temat tego niezwykłego wydarzenia. Wykorzystując możliwości podczerwieni Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, badacze byli w stanie określić pochodzenie kilonowej, lokalizując ją w galaktyce spiralnej oddalonej o około 120,000 XNUMX lat świetlnych od miejsca połączenia gwiazd neutronowych. Dwie gwiazdy neutronowe przebyły zdumiewającą odległość równą średnicy naszej Drogi Mlecznej, zanim połączyły się setki milionów lat później.

To przełomowe odkrycie podkreśla komplementarny charakter teleskopów kosmicznych i naziemnych w dziedzinie astrofizyki. Wraz ze zbliżającym się wystrzeleniem rzymskiego teleskopu kosmicznego Nancy Grace, który ma niezwykłe pole widzenia, astronomowie spodziewają się w przyszłości jeszcze większej liczby możliwości badania i monitorowania kilonowych.

Wyniki tego badania, opublikowane w czasopiśmie Nature, stanowią ważny postęp w naszej wiedzy na temat powstawania ciężkich pierwiastków w kosmosie.

Najczęściej zadawane pytania:

P: Co to jest rozbłysk gamma?

O: Rozbłysk gamma to wysoce energetyczna eksplozja, która uwalnia ogromną ilość promieniowania gamma i ma miejsce w odległych rejonach Wszechświata.

P: Czym są kilonowe?

O: Kilonovae to masywne eksplozje powstające w wyniku zderzenia dwóch gwiazd neutronowych lub gwiazdy neutronowej i czarnej dziury.

P: Dlaczego wykrycie telluru ma istotne znaczenie w tym odkryciu?

O: Obecność telluru sugeruje, że w materiale wyrzuconym z kilonowej mogą być również obecne inne pierwiastki, takie jak jod. Jod jest niezbędnym składnikiem mineralnym niezbędnym do życia na Ziemi.

P: W jaki sposób Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przyczynia się do tych badań?

O: Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zapewnił cenne możliwości w zakresie podczerwieni, które pomogły naukowcom zidentyfikować położenie kilonowej w galaktyce spiralnej, rzucając światło na pochodzenie łączenia się gwiazd neutronowych.

P: Jakie jest znaczenie rzymskiego teleskopu kosmicznego Nancy Grace?

O: Rzymski Teleskop Kosmiczny Nancy Grace ze swoim szerokim polem widzenia umożliwi astronomom dalsze badanie i monitorowanie kilonowych, oferując więcej możliwości szczegółowego badania tych kosmicznych wydarzeń.

