Rozwiązano tajemnicę wczesnych jasnych galaktyk: powstawanie burzliwych gwiazd

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) wykonał niedawno zdjęcia niektórych z najwcześniejszych galaktyk we wszechświecie, które powstały w ciągu kilkuset milionów lat od Wielkiego Wybuchu. Galaktyki te okazały się zbyt jasne, zbyt duże i zbyt rozwinięte jak na swój wiek, co podważa standardowy model kosmologii. Jednak nowe badania opublikowane w The Astrophysical Journal Letters sugerują, że gwałtowne powstawanie gwiazd – zjawisko obejmujące krótkie, intensywne okresy narodzin i śmierci gwiazd, po których następują dłuższe i spokojniejsze fazy – może wyjaśnić tę tajemnicę.

Aby zbadać tę kwestię, badacze wykorzystali zaawansowane symulacje komputerowe z projektu Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Symulacje wykazały, że powstawanie gwiazd wybuchowych może wyjaśniać zaskakującą jasność obserwowaną we wczesnych galaktykach zarejestrowanych przez JWST. Burstowe powstawanie gwiazd jest powszechne w galaktykach o małej masie i charakteryzuje się wybuchami gwiazdotwórczymi, po których następują eksplozje supernowych, które wyrzucają gaz, który później opada, tworząc nowe gwiazdy. Jednakże, gdy galaktyki stają się wystarczająco masywne, ich grawitacja spaja galaktykę i wprowadza ją w stan ustalony, zapobiegając wyrzuceniu gazu.

Jeśli zostanie potwierdzone, wyjaśnienie to pozwoli uniknąć konieczności rewizji lub dostosowań do standardowego modelu kosmologii. Odkrycia rzucają światło na fizykę kosmicznego świtu i podważają wcześniejsze spekulacje na temat wczesnego Wszechświata. Dostarczając solidnych dowodów obserwacyjnych, JWST znacznie zwiększył naszą wiedzę o szczegółach fizycznych galaktyk i pozwolił nam ponownie przyjrzeć się i zbadać fizykę wczesnego Wszechświata.

