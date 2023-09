Nastoletni badacz odkrywa osę potrafiącą przewiercać plastik

Dokonując niezwykłego odkrycia nastoletni badacz Matvey Nikelshparg odkrył, że gatunek osy parazytoidalnej ma zdolność wiercenia w plastiku. Nikelshparg, którego pasją jest badanie os parazytoidów, dokonał tego odkrycia, przeprowadzając eksperymenty z owadami w swoim domowym laboratorium.

Gatunek, o którym mowa, Eupelmus messene, to maleńka osa, która zazwyczaj składa jaja na innych owadach lub wewnątrz nich. Osy te wykorzystują narząd zwany pokładełkiem do wnikania w stwardniałe narośla roślinne, zwane galasami, które chronią larwy innych gatunków os. Jednakże Nikelshparg zaobserwował, że osa E. messene może używać pokładełka do przewiercania plastikowej szalki Petriego i składania jaj na zewnątrz pojemnika.

Nikelshparg opisał swoje odkrycia w The Journal of Hymenoptera Research. Przeprowadził eksperymenty, aby zbadać, co by się stało, gdyby wiele os E. messene zostało umieszczonych z jedną larwą żywiciela na szalce Petriego. Podczas gdy większość os natychmiast zaatakowała larwę, jeden osobnik zdecydował się zamiast tego wywiercić styropianową ściankę naczynia. Takie zachowanie zaobserwowano u ośmiu z 56 hodowanych os.

Proces wiercenia w plastiku zajmował osom ponad dwie godziny, podczas których robiły sobie przerwy na lunch lub wodę. Naukowcy zauważyli również, że ruch wiertniczy osy różni się od ruchu wiertniczego osy. Okazało się, że osy wykazywały się elastycznym zachowaniem podczas wiercenia w przypadku powierzchni plastikowych.

Zdolność tych os do penetrowania plastiku rodzi intrygujące pytania. Nie jest jasne, w jaki sposób osy przebijają gładką powierzchnię szalki Petriego, zwłaszcza że w plastiku nie występują pęknięcia, które zwykle wykorzystują w zgrubieniach. Ponadto nie wiadomo, dlaczego inne spokrewnione gatunki nie wykazują takiego samego zachowania.

Odkrycie to może mieć szersze implikacje dla zrozumienia narzędzi do nakłuwania różnych owadów, w tym komarów przenoszących choroby. Może nawet doprowadzić do opracowania nowego sprzętu chirurgicznego inspirowanego zdolnościami wiertniczymi os.

