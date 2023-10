Dźwięki Pando: słuchanie komunikacji starożytnego drzewa

Niedawno dokonano nagrań, które pozwalają nam usłyszeć dźwięki wytwarzane przez jeden z najbardziej rozległych i najstarszych żywych organizmów na Ziemi. Pando, ogromny las utworzony przez jedno drzewo, to niezwykła roślina należąca do drżącego gatunku osiki. Z 47,000 100 łodygami posiadającymi identyczne DNA, Pando rozprzestrzenia się na obszarze 12,000 akrów w stanie Utah. Ta kolosalna żywa istota, której wiek szacuje się na potencjalnie 6,000 24 lat, waży XNUMX ton i ma przypominające drzewa łodygi, które wznoszą się na wysokość do XNUMX metrów.

Artysta dźwiękowy Jeff Rice współpracował z Friends of Pando przy nagrywaniu dźwięków tego ukrytego organizmu. Umieszczając hydrofon w zagłębieniu u podstawy gałęzi i przeciągając go aż do korzeni drzewa, Rice odkrył słaby dźwięk, który wychwytywał nawet wibracje podczas burzy. Artysta wierzy, że wibracje są spowodowane przez miliony liści w lesie, które wibrują i przekazują swoje wibracje w dół przez gałęzie i do ziemi.

System korzeniowy Pando jest ze sobą połączony, o czym świadczą uchwycone odgłosy uderzeń, gdy ktoś stuknął w gałąź z daleka. Chociaż wspólne systemy korzeniowe są powszechne u gatunków osiki, Pando wyróżnia się niezwykłym rozmiarem i wiekiem.

Ta niespotykana dotąd możliwość wsłuchania się w dźwięki Pando ma zarówno potencjał artystyczny, jak i naukowy. Lance Oditt, założyciel Friends of Pando, widzi potencjał wykorzystania tych wiarygodnych danych w badaniach naukowych, aby lepiej zrozumieć ogromny, ukryty układ hydrauliczny bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń.

Jeff Rice podkreślił znaczenie dźwięków naturalnych w badaniach środowiskowych, stwierdzając, że są one zapisem lokalnej różnorodności biologicznej i mogą być wykorzystywane do pomiaru zmian środowiskowych. Niestety, liczebność gatunku Pando obecnie podupada z powodu działalności człowieka, takiej jak oczyszczanie siedlisk i tępienie drapieżników, które pomagają kontrolować populacje roślinożerców. Rodzi to obawy o przyszłość tego niezwykłego organizmu i ekosystemu, który obsługuje.

