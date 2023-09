Gliese 367 b: Ultragęsta egzoplaneta o tajemniczym pochodzeniu

By

Astronomowie odkryli niezwykłą egzoplanetę zwaną Gliese 367 b, znaną również jako Tahay, która przykuła ich uwagę ze względu na swoje unikalne właściwości. Gliese 367 b jest sklasyfikowana jako planeta o ultrakrótkim okresie (USP), która okrąża swoją gwiazdę w zaledwie 7.7 godziny. Jest to jedna z prawie 200 innych planet USP, które dotychczas zidentyfikowano. Jednak tym, co wyróżnia Gliese 367 b, jest jej niesamowita gęstość, prawie dwukrotnie większa od Ziemi.

Naukowcy uważają, że przy tak dużej gęstości Gliese 367 b musi składać się prawie wyłącznie z żelaza, ponieważ jej skalisty płaszcz został pozbawiony. Elisa Goffo, główna autorka niedawnych badań nad Gliese 367 b, porównuje ją do planety podobnej do Ziemi, bez jej skalistego płaszcza.

Gliese 367 b została początkowo odkryta dzięki danym z należącego do NASA satelity Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Późniejsze badania poprawiły pomiary i dostarczyły dokładniejszego oszacowania jego masy i promienia. Obecnie określa się, że masa planety wynosi 63% masy Ziemi, a jej promień wynosi 70% promienia Ziemi.

Jednym z intrygujących aspektów Gliese 367 b jest jego pochodzenie. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby planeta uformowała się w obecnym stanie. Jedną z możliwości jest to, że jest to jądro planety, której płaszcz został zdarty w wyniku katastrofalnego zdarzenia lub zderzeń z innymi protoplanetami na wczesnym etapie jej powstawania. Inną możliwością jest to, że Gliese 367 b była otoczona bogatym w żelazo obszarem w dysku protoplanetarnym, z którego powstała.

Badania przeprowadzone przez Goffo i jej zespół ujawniły także obecność dwóch kolejnych planet w układzie Gliese 367: Gliese 367 c i d. Obecność tych dodatkowych planet potwierdza pogląd, że planety USP często znajdują się w układach z wieloma planetami, co wskazuje na możliwe scenariusze ich powstawania.

Gliese 367 b należy do wyjątkowej klasy egzoplanet zwanych superrtęciami. Planety te mają skład podobny do Merkurego, ale są większe i gęstsze. W szczególności Gliese 367 b jest najgęstszą odkrytą do tej pory planetą USP, której żelazne jądro stanowi 91% jej masy.

Chociaż dokładne pochodzenie Gliese 367 b pozostaje tajemnicą, jej niezwykłe cechy w dalszym ciągu stanowią wyzwanie dla obecnych modeli powstawania planet. Dalsze badania i obserwacje tej fascynującej egzoplanety mogą dostarczyć cennych informacji na temat powstawania i ewolucji planet w ekstremalnych warunkach.

Źródła:

– The Astrophysical Journal Letters – „Firma zajmująca się ultrakrótkim okresem podziemnym GJ 367 b: Odkrycie dwóch dodatkowych planet o małej masie w 11.5 i 34 dni”

– Uniwersytet w Turynie – Elisa Goffo, autorka główna

– Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda należące do NASA – Satelita NASA do badania tranzytowych egzoplanet

– Europejskie Obserwatorium Południowe