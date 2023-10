Nowe badania wskazują na starożytne jezioro błotne jako potencjalne źródło dowodów na życie na Marsie

Według nowych badań naukowcy poszukujący dowodów na to, że Mars mógł kiedyś zamieszkiwać Marsa, mogą skupić swoją uwagę na starożytnym jeziorze błotnym. Choć regiony obfitujące w osady są ogólnie uważane za dobre punkty wyjścia do poszukiwań, badanie sugeruje, że bardziej owocne może być badanie źródła osadów, a nie regionów, do których one napływają.

Naukowcy sugerują, że w regionie Hydraotes Chaos, podregionie Oxia Palus, znajduje się starożytne jezioro błotne, w którym mogą znajdować się ukryte dowody przeszłego życia. Jezioro błotne, utworzone w wyniku wyładowań ze stratygrafii naładowanych gazem mułowców prawie 4 miliardy lat temu, zapewnia wyjątkowy wgląd w starożytne materiały wodonośne.

W przeciwieństwie do rozległych kanałów zalewowych pokrywających Marsa, płaski basen w Hydraotes Chaos upraszcza badanie marsjańskich warstw wodonośnych i zmniejsza ryzyko gromadzenia się osadów z lądu. Co więcej, podpowierzchnia Marsa mogła nadawać się do zamieszkania nawet wtedy, gdy powierzchnia planety stała się niegościnna. Dlatego badanie osadów w jeziorze błotnym może odkryć dowody na istnienie życia w geologicznej przeszłości Marsa.

NASA Ames rozważa równiny Hydraotes Chaos jako potencjalne miejsce lądowania przyszłej misji skupionej na poszukiwaniu biomarkerów, w szczególności lipidów, które mogą przetrwać na Marsie miliardy lat. W regionie występują także inne fascynujące obiekty, takie jak rozległe wulkany błotne i diapiry, które zapewniają wgląd w podziemne procesy i struktury Marsa.

Badania te rzucają światło na złożoną geologię Marsa i podkreślają znaczenie badania regionów bogatych w osady, takich jak starożytne jezioro błotne w Hydraotes Chaos, w poszukiwaniu dowodów na możliwość zamieszkania w przeszłości i potencjalnych oznak życia.

Źródła:

– „Badanie dowodów na pozostałości wyrzutów osadowych warstwy wodonośnej środkowej Amazonii na chaotycznym terenie Marsa” – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, starszy pracownik naukowy w Instytucie Nauk Planetarnych