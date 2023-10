Naukowcy przeprowadzają kwantową symulację odwrotnego przepływu czasu za pomocą splątania

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge dokonali intrygującego odkrycia w dziedzinie mechaniki kwantowej. Manipulując splątaniami kwantowymi, udało im się zasymulować, co mogłoby się wydarzyć, gdyby bieg czasu został odwrócony. Zespół kierowany przez Davida Arvidssona-Shukura z laboratorium Hitachi w Cambridge zespół powiązał swoją teorię z metrologią kwantową – dziedziną, która wykorzystuje teorię kwantową do wykonywania bardzo czułych pomiarów. Eksperyment polegał na splątaniu dwóch cząstek, z których jedną zmanipulowano tak, aby zmienić przeszły stan drugiej cząstki, zmieniając w ten sposób wynik eksperymentu.

Splątanie odnosi się do sytuacji, w której grupa cząstek ma identyczne stany kwantowe nawet po rozdzieleniu na duże odległości. Zjawisko to leży u podstaw obliczeń kwantowych, w których splątane cząstki są wykorzystywane do wykonywania złożonych obliczeń. Chociaż koncepcja cząstek podróżujących wstecz w czasie była przedmiotem debaty, podejście zespołu z Cambridge rzuca nowe światło na możliwości.

Symulacja przeprowadzona przez zespół wykazała, że ​​teoretycznie możliwa jest wsteczna zmiana przeszłych działań za pomocą manipulacji splątaniem kwantowym. Pokazali na przykład, jak ktoś może wysłać prezent drugiej osobie pierwszego dnia, nie znając jej listy życzeń aż do drugiego dnia, a mimo to udaje mu się zmienić to, co zostało wysłane pierwszego dnia, na podstawie otrzymanych informacji. Ta innowacja otwiera potencjalne zastosowania w obliczeniach kwantowych i innych technologiach.

Eksperyment wykazał 75% szans na niepowodzenie obserwowanego efektu, co oznacza, że ​​pożądany wynik został osiągnięty tylko w jednej z czterech serii. Aby temu zaradzić, badacze zasugerowali wysłanie wielu splątanych fotonów i wykorzystanie filtra do usuwania nieskorygowanych fotonów, co zapewni, że niektóre ostatecznie przeniosą zaktualizowane informacje. Chociaż zespół wyjaśnia, że ​​ich praca nie umożliwia tradycyjnych podróży w czasie, stanowi ona znaczące badanie podstaw mechaniki kwantowej i sposób na naprawienie błędów z przeszłości dla lepszej przyszłości.

Badanie wsparły różne fundacje i organizacje, w tym Fundacja Szwedzko-Amerykańska, Fundacja Pamięci Larsa Hierty, Girton College oraz Rada ds. Badań nad Inżynierią i Naukami Fizycznymi (EPSRC).

Źródło: Uniwersytet Cambridge, „Physical Review Letters”.