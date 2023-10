Asteroidy: potencjalne zagrożenie dla Ziemi

16 października NASA opublikowała atrakcyjną wizualnie infografikę, podkreślającą niepokojący problem, który może mieć katastrofalne konsekwencje. Zadanie, które stoi przed Tobą, znane jako „Obrona planetarna”, polega na wypatrywaniu przez NASA asteroid, które mogłyby potencjalnie zderzyć się z Ziemią, powodując rozległe zniszczenia podobne do losu dinozaurów. Jednak wykrycie tych asteroid jest skomplikowanym procesem, ponieważ nie emitują one światła.

Na szczęście nowe teleskopy zaprojektowane specjalnie do polowania na asteroidy odegrały kluczową rolę w tej misji. Według stanu na sierpień 2023 r. znanych jest już 32,000 405 asteroid bliskich Ziemi. Wysiłki mające na celu zlokalizowanie i śledzenie tych asteroid były godne pochwały – ponad XNUMX milionów obserwacji przeprowadzonych przez astronomów amatorów i zawodowych przesłano do Minor Planet Center, centralnego ośrodka strategii obrony planetarnej NASA.

Niestety statystyki zaprezentowane na infografice ukazują niepokojącą rzeczywistość. Spośród 32,000 10,000 znanych planetoid bliskich Ziemi ponad 140 2013 ma średnicę większą niż 20 metrów. Gdyby jeden z nich zderzył się z Ziemią, mógłby potencjalnie zniszczyć całe miasto. Dla porównania, meteor z Czelabińska, który spowodował szkody w Rosji w XNUMX roku, oszacowano na maksymalnie XNUMX metrów.

Infografika podkreśla również, że spośród szacunkowych 14,000 140 asteroid o szerokości 50 metrów, które nie zostały jeszcze odkryte, jedna z nich może znajdować się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Ponadto wciąż nieodkrytych jest około 1 asteroid o średnicy XNUMX kilometra. Uderzenie asteroidy tej wielkości może mieć katastrofalne skutki dla cywilizacji.

Odpowiedzialność za obronę planetarną spada nie tylko na NASA, ale na kolektyw organizacji. Infografika przypomina, że ​​nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzkości. Nawet prosty akt przekazania informacji za pomocą infografiki może zainspirować ludzi do przyłączenia się do polowania na asteroidy, przyczyniając się w ten sposób do wysiłków na rzecz obrony planetarnej.

Źródła:

– NASA – Asteroidy bliskie Ziemi, stan na 31 sierpnia 2023 r

– UT – Oto, jak NASA planuje chronić Ziemię przed asteroidami i kometami

– UT – NASA uznaje obronę przed asteroidami za priorytet, przesuwając misję NEO Surveyor do fazy rozwojowej

– UT – Czy obrona planetarna powinna zająć centralne miejsce?