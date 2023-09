Naukowcy odkryli wolniejszy wzrost struktur kosmicznych, niż przewidywano

By

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan odkryli, że duże struktury kosmiczne, takie jak gromady galaktyk, rosną wolniej, niż przewidywała ogólna teoria względności Einsteina. Odkryli także, że tłumienie wzrostu struktury kosmicznej jest jeszcze bardziej znaczące, niż przewiduje teoria, ze względu na przyspieszenie ekspansji Wszechświata spowodowane ciemną energią.

Rozmieszczenie galaktyk we wszechświecie nie jest przypadkowe; zamiast tego mają tendencję do skupiania się razem. Gromady te zaczęły się jako małe skupiska materii we wczesnym Wszechświecie i stopniowo przekształciły się w galaktyki, a następnie w gromady galaktyk i włókna. Na rozwój tych kosmicznych struktur wpływa oddziaływanie grawitacyjne i kurczenie się pod wpływem ich własnej grawitacji.

Ciemna energia, będąca tajemniczym składnikiem wszechświata, przyspiesza ekspansję wszechświata, ale ma odwrotny wpływ na wzrost dużych struktur. Tłumi zaburzenia i spowalnia wzrost konstrukcji. Badając skupienie i wzrost struktur kosmicznych, naukowcy mogą uzyskać wgląd w naturę grawitacji i ciemnej energii.

Aby zbadać wzrost struktur, badacze wykorzystali różne sondy kosmologiczne. Przeanalizowali kosmiczne mikrofalowe tło, które dostarcza informacji o rozmieszczeniu materii we wczesnym Wszechświecie. Zbadali także słabe soczewkowanie grawitacyjne kształtów galaktyk, aby rozszyfrować rozkład materii między nami a kosmicznym mikrofalowym tłem.

Ponadto badacze przyjrzeli się ruchom galaktyk we wszechświecie lokalnym, aby prześledzić rozwój struktur w późniejszym czasie. Zaobserwowana przez nich różnica w tempie wzrostu staje się coraz bardziej widoczna w miarę zbliżania się do czasów obecnych.

Odkrycia te potencjalnie odnoszą się do „napięcia S8” w kosmologii, które pojawia się, gdy dwie różne metody dają niespójne wartości parametru opisującego wzrost struktur. Odkrycie badaczy dotyczące późnego zahamowania wzrostu może doprowadzić do zgodności obu wartości.

Zespół zamierza jeszcze bardziej wzmocnić dowody statystyczne potwierdzające zahamowanie wzrostu i uzyskać głębsze zrozumienie konsekwencji swoich odkryć. To ekscytująca okazja do odkrycia nowej fizyki lub odkrycia potencjalnych błędów systematycznych w obecnych modelach, aby lepiej wyjaśnić ewolucję struktur kosmicznych.