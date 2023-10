Odkryto nowy efekt kwantowy: odsłonięcie zjawiska Spinaronu

By

Po raz pierwszy zespół fizyków eksperymentalnych z Klastra Doskonałości ct.qmat w Würzburgu-Dreźnie odkrył nowatorski efekt kwantowy zwany „spinaronem”. To przełomowe odkrycie podważa długo utrzymujący się efekt Kondo, który był standardowym modelem interakcji materiałów magnetycznych z metalami.

W swoim eksperymencie naukowcy umieścili pojedyncze atomy kobaltu na powierzchni miedzi i poddali je działaniu intensywnego zewnętrznego pola magnetycznego w szczegółowo kontrolowanym środowisku. Za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego udało im się zaobserwować orientację spinu atomów kobaltu. Odkryli, że spin atomów kobaltu stale przełącza się między dodatnim i ujemnym, ekscytując otaczające elektrony miedzi. Zjawisko to, znane jako efekt spinarona, przewidział teoretyk Samir Lounis w 2020 roku.

Istnienie efektu spinaronu podważa efekt Kondo, który jest dominującym wyjaśnieniem interakcji między kobaltem i miedzią. Efekt Kondo sugeruje, że różne orientacje magnetyczne atomu kobaltu i elektronów miedzi znoszą się wzajemnie, tworząc „chmurę Kondo”. Jednakże efekt spinaronu zaobserwowany przez zespół z Würzburga pokazuje, że zmieniające się namagnesowanie atomu kobaltu i wiązanie z elektronami miedzi prowadzą do innego stanu.

To przełomowe odkrycie otwiera nowe możliwości w dziedzinie spintroniki, gdzie spin elektronów wykorzystuje się do zastosowań technologicznych. Zrozumienie i wykorzystanie efektu spinaronu może potencjalnie doprowadzić do postępu w obliczeniach kwantowych i przechowywaniu informacji.

FAQ:

P: Na czym polega efekt spinaronu?

Odp.: Efekt spinarona to nowy efekt kwantowy zaobserwowany w eksperymencie, w którym pojedyncze atomy kobaltu umieszczono na miedzianej powierzchni. Spin atomów kobaltu stale przełącza się między dodatnim i ujemnym, ekscytując otaczające elektrony miedzi.

P: Czym jest efekt Kondo?

Odp.: Efekt Kondo to koncepcja teoretyczna, która jest standardowym modelem wyjaśniającym interakcję pomiędzy materiałami magnetycznymi, takimi jak kobalt, i metalami, takimi jak miedź. Sugeruje to, że różne orientacje magnetyczne znoszą się wzajemnie, tworząc „chmurę Kondo”.

P: W jaki sposób odkrycie efektu spinaronu stanowi wyzwanie dla efektu Kondo?

O: Obserwacja efektu spinaronu przez zespół z Würzburga pokazuje, że zmieniające się namagnesowanie atomu kobaltu i jego wiązanie z elektronami miedzi tworzą inny stan, sprzeczny z założeniami efektu Kondo.

P: Jakie są potencjalne zastosowania zrozumienia efektu spinaronu?

O: Zrozumienie i wykorzystanie efektu spinaronu może doprowadzić do postępu w spintronice – dziedzinie, w której spin elektronów wykorzystuje się do zastosowań technologicznych, takich jak obliczenia kwantowe i przechowywanie informacji.

Źródło: Fizyka przyrody