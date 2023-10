Naukowcy osiągnęli przełom dzięki nanofotonicznemu akceleratorowi elektronów

By

Naukowcy dokonali przełomowego postępu w przyspieszaniu cząstek dzięki pomyślnemu uruchomieniu nanofotonicznego akceleratora elektronów (NEA). To niezwykłe osiągnięcie otworzyło nowe możliwości dla szerokiego zakresu zastosowań. Główna rura akceleracyjna NEA ma długość zaledwie 0.02 cala, czyli jest zdumiewająco 54 miliony razy krótsza niż obwód Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) w CERN, największego i najpotężniejszego akceleratora cząstek na świecie.

Głównym celem stworzenia tych akceleratorów jest wykorzystanie energii wytwarzanej przez przyspieszone elektrony do precyzyjnych terapii medycznych, które mogą zastąpić bardziej szkodliwe formy radioterapii stosowane w walce z komórkami nowotworowymi. Nanofotoniczny akcelerator elektronów składa się z mikrochipu zawierającego niezwykle maleńką lampę próżniową złożoną z tysięcy pojedynczych filarów.

W niedawnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature przez naukowców z Uniwersytetu Friedricha-Alexandera w Erlangen-Norymberdze (FAU) w Niemczech elektrony przyspieszano od początkowej wartości energii wynoszącej 28.4 kiloelektronowoltów do 40.7 keV. Ten znaczący wzrost, wynoszący prawie 43%, pokazuje potencjał NEA. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda powtórzyli już to osiągnięcie za pomocą własnego kompaktowego akceleratora, chociaż trwają dalsze oceny.

W przeciwieństwie do LHC, który wykorzystuje ponad 9,000 magnesów do wytworzenia pól magnetycznych rozpędzających cząstki do prędkości niemal prędkości światła, NEA działa poprzez kierowanie wiązek światła na filary rury próżniowej. Metoda ta wzmacnia energię w kontrolowany sposób, chociaż powstałe pole energetyczne jest znacznie słabsze. Elektrony przyspieszane przez NEA posiadają jedynie około jednej milionowej energii cząstek przyspieszanych przez LHC.

Naukowcy z optymizmem patrzą na udoskonalenie projektu NEA poprzez zbadanie alternatywnych materiałów lub zastosowanie wielu rurek w celu uzyskania większego przyspieszenia cząstek. To osiągnięcie może potencjalnie ułatwić przełomowe zastosowania, takie jak podawanie ukierunkowanej radioterapii bezpośrednio na dotknięte obszary ciała za pomocą akceleratora cząstek zainstalowanego na endoskopie.

FAQ:

P: Czym nanofotoniczny akcelerator elektronów (NEA) różni się od Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC)?

O: NEA jest znacznie mniejszy i wykorzystuje wiązki światła do przyspieszania cząstek, podczas gdy LHC wykorzystuje magnesy i osiąga znacznie wyższe energie cząstek.

P: Jakie są potencjalne zastosowania NEA?

Odp.: NEA jest obiecująca, jeśli chodzi o zapewnianie precyzyjnych metod leczenia, szczególnie w zakresie radioterapii nowotworów.

P: Czy NEA można jeszcze ulepszyć?

O: Naukowcy uważają, że badając alternatywne materiały lub łącząc wiele rurek, mogą zwiększyć możliwości NEA i jeszcze bardziej przyspieszyć cząstki.

Źródła:

– Natura: nature.com

– Uniwersytet Fryderyka Aleksandra w Erlangen-Norymberdze (FAU): fau.eu