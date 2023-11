Paleontolodzy odkrywają przełomowe odkrycie: najstarsze znane miejsce pochówku

By

Paleontolodzy z Republiki Południowej Afryki dokonali zdumiewającego przełomu w dziedzinie ewolucji człowieka. Niedawno odkryli najstarsze miejsce pochówku, jakie kiedykolwiek odkryto, podważając długo utrzymywane przekonania o możliwościach naszych starożytnych przodków. Zespół badaczy kierowany przez znanego paleoantropologa Lee Bergera dokonał niezwykłego znaleziska w Kolebce Ludzkości, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w pobliżu Johannesburga.

W miejscu pochówku znajdują się szczątki Homo naledi – gatunku o małym mózgu, uważanego za niezdolny do skomplikowanych zachowań. Wcześniej powszechnie uważano, że złożone czynności, takie jak grzebanie zmarłych, są możliwe tylko dzięki rozwojowi większych mózgów. Jednakże te starożytne pochówki, datowane na co najmniej 200,000 100,000 lat p.n.e., są starsze o co najmniej XNUMX XNUMX lat przed wszelkimi znanymi dowodami pochówków Homo sapiens.

Odkrycie podważa nasze rozumienie ewolucji człowieka, sugerując, że praktyki pogrzebowe nie ograniczały się do Homo sapiens lub gatunków o dużych rozmiarach mózgu. Homo naledi, którego mózgi są wielkości pomarańczy, dowodzi, że nasza ścieżka ewolucyjna nie była postępem liniowym. Ten prymitywny gatunek, mierzący 1.5 metra wzrostu, miał zakrzywione palce u rąk i nóg, ręce dzierżące narzędzia i stopy doskonale przystosowane do chodzenia.

Miejsce pochówku znajdujące się w systemie jaskiń „Wschodzącej Gwiazdy” dostarcza dalszych dowodów na złożone zachowania emocjonalne i poznawcze Homo naledi. Znaleziono celowo wykopane doły, co sugeruje, że ciała zakopano celowo. W tych owalnych pochówkach odkryto co najmniej pięć osób.

Oprócz miejsca pochówku na gładkich powierzchniach pobliskiego filaru jaskini odnaleziono ryciny przypominające kształty geometryczne. Oznaczenia te wskazują, że Homo naledi mógł angażować się w praktyki symboliczne, co podważa pogląd, że ludzie byli twórcami takich zachowań.

To przełomowe odkrycie Bergera i jego zespołu zmienia nasze rozumienie ewolucji człowieka. Sugeruje to, że praktyki pochówku, nadawanie znaczeń, a nawet sztuka mają bardziej skomplikowaną i nieludzką historię, niż wcześniej sądzono. Odkrycie spotkało się z uznaniem i oczekiwaniem społeczności naukowej i niewątpliwie zrewolucjonizuje naszą wiedzę o naszych starożytnych przodkach.

Najczęściej zadawane pytania

P: Jakie jest znaczenie tego odkrycia?

O: Odkrycie najstarszego miejsca pochówku podważa wcześniejsze przekonania na temat możliwości naszych starożytnych przodków i zapewnia wgląd w złożone zachowania Homo naledi.

Pytanie: Jak stare są pochówki?

O: Pochówki datowane są na co najmniej 200,000 XNUMX lat p.n.e., co czyni je najstarszymi znanymi pochówkami w kronikach homininów.

P: Jakiego gatunku znaleziono szczątki?

O: Szczątki należą do Homo naledi, gatunku znajdującego się na styku małp człekokształtnych i współczesnego człowieka, znanego z małego rozmiaru mózgu i wyjątkowych cech fizycznych.

P: Czy odkrycia sugerują, że ludzie nie wymyślili praktyk symbolicznych?

O: Tak, odkrycie podważa pogląd, że ludzie byli wyłącznymi twórcami praktyk symbolicznych, ponieważ Homo naledi przedstawił dowody takich zachowań.

P: Jak to odkrycie wpłynie na nasze zrozumienie ewolucji człowieka?

Odp.: Odkrycia zrewolucjonizują nasze rozumienie ewolucji człowieka, pokazując, że złożone czynności, takie jak praktyki pochówku, mają bardziej skomplikowaną i niezwiązaną z człowiekiem historię.