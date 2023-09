Zrozumienie dziury cieplnej w środkowych Stanach Zjednoczonych: dziwactwo w zmianach klimatycznych

By

Niedawne zjawisko zwane „dziurą ocieplenia” zwróciło uwagę na środkowe Stany Zjednoczone. Chociaż średnie temperatury na świecie stale rosną w wyniku zmian klimatycznych, w tym konkretnym regionie ocieplenie nie było na takim samym poziomie od połowy XX wieku. Naukowcy odkryli jednak, że ta anomalia może nie wynikać ze zmiany klimatu pomijającej środkowe Stany Zjednoczone, ale raczej ze złożonej kombinacji czynników.

Jedna z teorii sugeruje, że aerozole w atmosferze środkowych Stanów Zjednoczonych odbijają część energii słonecznej z powrotem w przestrzeń kosmiczną, chłodząc w ten sposób region. Inną możliwością jest to, że grunty rolne na tym obszarze wraz z systemami nawadniającymi działają jak naturalna chłodnica wyparna. Zwiększone opady obserwowane w regionie w ciągu ostatnich dwudziestu lat w porównaniu z poprzednimi latami dodatkowo potwierdzają tę teorię. Dodatkowa woda występująca w krajobrazie działa jak chłodnica wyparna, co prowadzi do niższych temperatur.

Chociaż globalne temperatury wzrosły średnio, ważne jest, aby uwzględnić naturalną zmienność systemu klimatycznego Ziemi. W niektórych obszarach ocieplenie może być szybsze lub wolniejsze niż w innych. Dodatkowo na utrzymywanie się dziury grzewczej wpływają czynniki naturalne, takie jak układy niskiego ciśnienia i warunki atmosferyczne. Czynniki te prowadzą do zwiększonego zachmurzenia, opadów i niższych temperatur, działając jako bufor przed ekstremalnymi upałami.

Początków dziury grzewczej można doszukiwać się w zmianach temperatury powierzchni tropikalnego Pacyfiku, na które wpływa zarówno naturalna zmienność, jak i globalne ocieplenie. Te zmiany temperatury oceanu wpływają na cyrkulację atmosferyczną w USA, powodując chłodniejszą i bardziej wilgotną pogodę we wschodnich częściach kraju.

Pomimo obecnego stanu dziury grzewczej, oczekuje się, że w przyszłości będzie się on zmniejszał. Modele klimatyczne sugerują, że w środkowych Stanach Zjednoczonych fale upałów będą w końcu doświadczać częstszych i intensywniejszych fal upałów, choć w wolniejszym tempie w porównaniu z innymi regionami. Do roku 2040 lub 2050 ekstremalne temperatury podobne do tych, jakie panowały w epoce Dust Bowl, mogą stać się bardziej prawdopodobne.

Istnienie dziury ocieplającej podkreśla złożoność regionalnych zmian klimatycznych w szerszym kontekście globalnego ocieplenia. Przypomina, że ​​nie każdy dzień jest coraz cieplejszy, a naturalna zmienność odgrywa rolę w kształtowaniu lokalnych wzorców klimatycznych. Chociaż środkowe Stany Zjednoczone mogą chwilowo cieszyć się niższymi temperaturami, należy pamiętać, że ogólny trend globalnego ocieplenia utrzymuje się i ostatecznie będzie miał większy wpływ na region.

Źródło: Oryginalny artykuł nie zawiera żadnych źródeł.