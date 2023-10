Zaskakujący wiek Księżyca: spostrzeżenia z kryształów cyrkonu

By

Nowe badania przeprowadzone przez Northwestern University wykazały, że Księżyc jest w rzeczywistości o 40 milionów lat starszy, niż wcześniej sądzono. To przełomowe odkrycie opiera się na analizie kryształów cyrkonu znalezionych w próbkach skał księżycowych przywiezionych przez misję Apollo 17 w grudniu 1972 r. Badanie opublikowane w czasopiśmie Geochemical Perspectives Letters podważa istniejącą teorię powstawania Księżyca i dostarcza nowych informacji we wczesną historię naszego Układu Słonecznego.

Dominująca hipoteza sugeruje, że Księżyc powstał w wyniku kolosalnego zderzenia obiektu wielkości Marsa z młodą Ziemią. Według wcześniejszych szacunków to kataklizm miało miejsce około 4.425 miliarda lat temu. Jednak nowa analiza kryształów cyrkonu wskazuje, że narodziny Księżyca w rzeczywistości miały miejsce około 40 milionów lat wcześniej, około 4.46 miliarda lat temu. To odkrycie oznacza znaczącą zmianę w naszym rozumieniu pochodzenia Księżyca.

Cyrkon, powszechnie występujący minerał występujący w skorupie ziemskiej, odegrał kluczową rolę w tym odkryciu. Badając wiek kryształów cyrkonu z próbek księżycowych i ziemskich, naukowcy byli w stanie określić wiek księżyca z większą precyzją. Zastosowanie tomografii z sondą atomową w ośrodku Northwestern University pozwoliło na szczegółowe zbadanie struktury atomowej cyrkonu, co pozwoliło naukowcom policzyć liczbę atomów, które uległy rozpadowi radioaktywnemu. Dostarczyło to cennych informacji na temat wieku kryształów.

Główna autorka badania, Jennika Greer z Uniwersytetu w Glasgow, wyjaśniła, że ​​kryształy cyrkonu znalezione na powierzchni Księżyca musiały uformować się po ostygnięciu księżycowego oceanu magmy. Obecność tych kryształów wskazuje na minimalny możliwy wiek Księżyca. Datując najstarsze kryształy w próbkach Księżyca, naukowcy byli w stanie ustalić, że Księżyc ma co najmniej 4.46 miliarda lat.

Znaczenie tych badań wykracza poza zwykłą ciekawość. Zrozumienie wieku i powstania Księżyca dostarcza cennych informacji na temat historii naszego Układu Słonecznego i naszego miejsca we wszechświecie. Wpływ grawitacyjny Księżyca stabilizuje oś obrotu Ziemi, powodując zjawiska takie jak pływy i 24-godzinny dzień. Bez Księżyca życie na Ziemi wyglądałoby zupełnie inaczej. To nowe zrozumienie wieku Księżyca przyczynia się do szerszego celu, jakim jest zrozumienie delikatnej równowagi i wzajemnych powiązań naszego naturalnego systemu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Ile lat ma księżyc?

O: Na podstawie ostatnich badań szacuje się, że Księżyc ma około 4.46 miliarda lat, co oznacza, że ​​jest o 40 milionów lat starszy niż wcześniej sądzono.

P: Co doprowadziło naukowców do wniosku, że Księżyc jest starszy?

Odp.: Naukowcy przeprowadzili analizę kryształów cyrkonu znalezionych w próbkach skał księżycowych. Badając struktury atomowe tych kryształów za pomocą tomografii z sondą atomową, naukowcom udało się określić wiek Księżyca z większą precyzją.

P: Dlaczego wiek Księżyca jest ważny?

O: Zrozumienie wieku Księżyca pomaga naukowcom ułożyć zagadkę dotyczącą wczesnego Układu Słonecznego i uzyskać wgląd w wpływ, jaki miał on na powstawanie Ziemi. Dodatkowo wpływ grawitacyjny Księżyca odgrywa kluczową rolę w stabilizowaniu osi obrotu Ziemi i wpływaniu na zjawiska takie jak pływy.

P: W jaki sposób kryształy cyrkonu przyczyniły się do określenia wieku Księżyca?

O: Kryształy cyrkonu, znalezione zarówno na Ziemi, jak i na Księżycu, umożliwiły naukowcom zastosowanie radioaktywnych metod datowania w celu określenia ich wieku. Analizując liczbę atomów, które uległy rozpadowi radioaktywnemu, badacze mogli ustalić minimalny wiek Księżyca.