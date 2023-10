Supermasywna czarna dziura w naszej galaktyce: wiruje z zadziwiającą szybkością

Wybierz dowolny obiekt niebieski na rozległym obszarze Wszechświata, a prawdopodobnie posiada on niezwykłą zdolność do wirowania. Od przewracających się planetoid po planety i księżyce obracające się wokół swoich osi – nawet czarne dziury wykazują to hipnotyzujące zjawisko. Co zaskakujące, istnieje maksymalna prędkość, z jaką te obiekty mogą się obracać, co zapewnia fascynujący wgląd w strukturę kosmosu.

W przypadku ciał niebieskich, takich jak nasz dom, Ziemia, maksymalna prędkość obrotu jest określona przez grawitację powierzchniową. Podczas gdy siła grawitacji ciągnie nas w stronę centrum naszej planety, obrót Ziemi generuje subtelny nacisk na zewnątrz, znany jako siła odśrodkowa. Choć niewielka, ta siła odśrodkowa powoduje nieco mniejszy ciężar odczuwany na równiku w porównaniu z biegunami. W rzeczywistości, ze względu na 24-godzinną dobę, różnica masy między równikiem a biegunami wynosi zaledwie 0.3%.

Jednakże Saturn ze stosunkowo krótkim 10-godzinnym dniem stanowi wyraźny kontrast, a różnica masy między równikiem a biegunami sięga znaczących 19%. Ta rozbieżność powoduje, że ciało gazowe Saturna lekko wybrzusza się na równiku. A teraz wyobraźcie sobie hipotetyczną planetę wirującą tak niewiarygodnie szybko, że różnica w masie wzrosła do 100%. W tym momencie przyciąganie grawitacyjne planety i siła odśrodkowa na jej równiku doskonale się równoważą. Jakikolwiek dalszy wzrost prędkości obrotowej miałby katastrofalne skutki – planeta po prostu uległaby rozpadowi. Chociaż jest prawdopodobne, że planeta osiągnie punkt krytyczny przy niższej prędkości obrotowej, ta hipotetyczna sytuacja ilustruje koncepcję maksymalnej prędkości obrotowej.

Czarne dziury, intrygujące istoty kosmiczne, posiadają swoje własne, unikalne cechy. W przeciwieństwie do namacalnych obiektów o powierzchni fizycznej, czarne dziury składają się z oszałamiających zniekształceń przestrzeni i czasu, spowodowanych ich ogromną grawitacją. Horyzont zdarzeń, granica, poza którą nic nie może umknąć grawitacyjnemu uściskowi czarnej dziury, nie wyznacza powierzchni fizycznej. Niemniej jednak nawet czarne dziury mają maksymalną prędkość rotacji. Chociaż nie jest to związane z wirowaniem materii, rotację czarnej dziury przypisuje się zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Zjawisko to, znane jako przeciąganie klatek, powoduje subtelne zakrzywienie przestrzeni w miarę wirowania ciał niebieskich, takich jak Ziemia.

Określenie prędkości obrotowej czarnej dziury może być trudnym zadaniem. W niedawnych badaniach naukowcy skupili się na supermasywnej czarnej dziurze w naszej galaktyce, analizując obserwacje radiowe i rentgenowskie jej otoczenia. Intensywna grawitacja czarnej dziury zniekształca widma światła emitowanego przez pobliską materię, dostarczając kluczowych spostrzeżeń. Uważnie badając intensywność światła o różnych długościach fal, zespół badawczy oszacował spin czarnej dziury. Co zaskakujące, ich odkrycia ujawniły, że parametr spinu czarnej dziury, oznaczony jako „a”, mieści się w imponującym zakresie od 0.84 do 0.96. Oznacza to, że supermasywna czarna dziura w naszej galaktyce obraca się z zadziwiająco dużą szybkością, zbliżając się do maksymalnej prędkości obrotowej. Co ciekawe, jej spin przewyższa nawet czarną dziurę w M87, której parametr spinu mieści się w przedziale od 0.89 do 0.91.

To przełomowe badanie rzuca nowe światło na zagadkową naturę czarnych dziur i ich niezwykłe właściwości rotacyjne. Odkrycia zachęcają do dalszej eksploracji tajemnic kosmosu, ujawniając urzekający wgląd w podstawowe funkcjonowanie przestrzeni i czasu.

FAQ

P: Jaka jest maksymalna prędkość obrotu ciał niebieskich?

O: Maksymalna prędkość obrotu różni się w zależności od obiektu niebieskiego. W przypadku obiektów takich jak Ziemia na maksymalną prędkość wpływa grawitacja powierzchniowa, podczas gdy w przypadku czarnych dziur jest ona określana przez zakrzywienie czasoprzestrzeni.

P: W jaki sposób rotacja wpływa na ciężar obiektu na Ziemi?

O: Obrót Ziemi powoduje subtelne wypychanie na zewnątrz, zwane siłą odśrodkową, co skutkuje nieco mniejszym ciężarem na równiku w porównaniu z biegunami.

P: Czy planeta może obracać się tak szybko, że rozpadłaby się?

O: Tak, gdyby planeta wirowała z niewiarygodnie dużą prędkością, siła odśrodkowa na jej równiku ostatecznie zrównoważyłaby przyciąganie grawitacyjne planety, powodując jej rozpad.

P: Co determinuje rotację czarnych dziur?

O: Podczas gdy obrót namacalnych obiektów napędzany jest wirowaniem masy fizycznej, czarne dziury obracają się w wyniku zakrzywienia czasoprzestrzeni spowodowanego ich ogromną grawitacją.

P: Jak oszacowano spin supermasywnej czarnej dziury w naszej galaktyce?

O: Naukowcy przeanalizowali obserwacje radiowe i rentgenowskie obszaru otaczającego czarną dziurę, badając zniekształcenia widm światła emitowanego przez pobliską materię, aby oszacować jej spin.