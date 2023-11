Obcy świat WASP-17 b: Odkrywanie niezwykłych chmur kwarcowych

By

W rozległym królestwie egzoplanet WASP-17 b wyróżnia się jako prawdziwie obcy świat. Odkryty w 2009 roku i położony około 1320 lat świetlnych od Ziemi, ten gazowy olbrzym posiada pewne niezwykłe cechy, które odróżniają go od naszego znanego Układu Słonecznego. Mając rozmiar 1.9 razy większy od Jowisza i masę zaledwie 0.78 razy większą od Jowisza, WASP-17 b jest uważana za jedną z „najbardziej puszystych” znanych planet.

Tym, co naprawdę wyróżnia WASP-17 b, jest bliskość gwiazdy macierzystej i wynikająca z niej klasyfikacja jako „gorącego Jowisza”. Okrążając Ziemię w zaledwie 3.7 ziemskiego dnia, WASP-17 b znajduje się niebezpiecznie blisko swojej gwiazdy. Ta bliskość nie tylko prowadzi do intensywnego promieniowania, ale także powoduje, że planeta jest zablokowana pływowo, z jedną stroną stale zwróconą w stronę gwiazdy, a drugą zawsze skierowaną w przestrzeń.

W wyniku bliskości planety do gwiazdy jej temperatura wzrasta do około 1550 kelwinów, czyli około 1280 stopni Celsjusza po dziennej stronie. Temperatury te być może nie są tak ekstremalne jak w przypadku niektórych innych egzoplanet, takich jak WASP-76 b, gdzie temperatury powierzchni mogą sięgać nawet 2400 stopni Celsjusza, ale nadal powodują niezwykłe zjawiska.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST), najbardziej zaawansowany teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek wystrzelono, dokonał niedawno przełomowego odkrycia wokół WASP-17 b. Za pomocą instrumentu średniej podczerwieni (IRI) JWST wykrył cząstki czystej krzemionki (SiO2), czyli kwarcu, w atmosferze egzoplanety. To pierwszy przypadek zaobserwowania kwarcu wokół jakiejkolwiek egzoplanety.

Poprzednie obserwacje atmosfer egzoplanet ujawniły krzemiany bogate w magnez, takie jak oliwin i piroksen, ale do tej pory nie wykryto czystego kwarcu. Odkrycia sugerują, że kwarc obserwowany w atmosferze WASP-17 b może być budulcem większych ziaren krzemianów występujących na chłodniejszych egzoplanetach i brązowych karłach.

Badanie składu chmur egzoplanet ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia ogólnych warunków i procesów powstawania. Obecność kwarcu w atmosferze wskazuje na zasoby różnych materiałów w środowisku i pozwala zrozumieć, w jaki sposób kształtują one planetę.

Chociaż wciąż jest wiele do odkrycia na temat chmur kwarcowych na WASP-17 b, naukowcy podejrzewają, że istnieją one głównie wzdłuż linii terminatora, granicy pomiędzy dzienną i nocną stroną planety. Dokładna ilość kwarcu pozostaje niepewna, ale jasne jest, że WASP-17 b w dalszym ciągu zaskakuje nas swoimi nieziemskimi właściwościami.

FAQ

Co sprawia, że ​​WASP-17 b jest obcą egzoplanetą?

WASP-17 b jest uważana za obcą egzoplanetę ze względu na jej znacząco odmienne cechy w porównaniu z planetami naszego Układu Słonecznego. Jest to gazowy olbrzym, który jest znacznie większy od Jowisza, ale ma mniejszą masę, przez co jest wyjątkowo „puchaty”. Dodatkowo bliskość gwiazdy macierzystej i rotacja zablokowana pływowo przyczyniają się do jej obcej natury.

Jakie znaczenie ma odkrycie chmur kwarcu wokół WASP-17 b?

Wykrycie chmur kwarcu w atmosferze WASP-17 b jest istotne, ponieważ zapewnia wgląd w ogólne warunki panujące na planecie oraz w jaki sposób różne materiały łączą się, kształtując jej środowisko. Odkrycie to pomaga naukowcom lepiej zrozumieć egzoplanety i procesy ich powstawania.

Jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał tego odkrycia?

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba obserwował WASP-17 b przez około dziesięć godzin za pomocą instrumentu średniej podczerwieni (IRI). Mierząc wpływ przejścia przez atmosferę egzoplanety na światło gwiazd, teleskop zidentyfikował unikalny sygnał, który można wytłumaczyć jedynie obecnością chmur kwarcowych w atmosferze.

Dlaczego bliskość WASP-17 b do swojej gwiazdy jest znacząca?

Bliskość WASP-17 b do swojej gwiazdy powoduje intensywne promieniowanie i ekstremalne temperatury po jej dziennej stronie. Warunki te powodują niezwykłe zjawiska i przyczyniają się do obcej natury egzoplanety. Zrozumienie skutków bliskości gwiazd pomaga naukowcom zrozumieć różnorodność układów egzoplanetarnych.