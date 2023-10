Ekspedycja Bonkers i Brilliant Fram: odważna przygoda naukowa

By

Wyprawa Fram, prowadzona pod koniec XIX wieku przez norweskiego odkrywcę Fridtjofa Nansena, pozostaje jedną z najbardziej niezwykłych i zuchwałych wypraw naukowych w historii. Celem było dotarcie do bieguna północnego, co przez wieki umykało odkrywcom ze względu na zdradliwe warunki zamarzniętego Oceanu Arktycznego.

W przeciwieństwie do podróży na biegun południowy, która wymagała przeprawy przez ląd, dotarcie do bieguna północnego oznaczało poruszanie się po stale zmieniającym się, zamarzniętym oceanie. Kry lodowe stanowiły ciągłe zagrożenie, ponieważ statki były ściskane i miażdżone, gdy lód się zlepiał. Nikt nie mógł znaleźć sposobu na pokonanie tej przeszkody, dopóki wrak statku po rosyjskiej stronie Arktyki nie doprowadził do odkrycia prądu, który płynął ze strony rosyjskiej na stronę kanadyjską.

Nansen wraz ze szkockim stoczniowcem Colinem Archerem zaprojektowali rewolucyjny statek o nazwie Fram, który był w stanie wytrzymać nacisk lodu. Statek zbudowano na wzór drewnianej miski na owoce, o zaokrąglonym kształcie i wysuwanym sterze. Został wykonany w całości z litego dębu i zaprojektowany tak, aby wyskakiwał do góry, gdy został ściśnięty przez lód, umożliwiając mu unoszenie się na powierzchni i noszenie go przez prąd w kierunku bieguna północnego.

Załoga wypłynęła z zapasami na pięć lat i czekała, aż lód przeniesie je do celu. Jednak po półtora roku zdali sobie sprawę, że zboczyli z kursu i jest mało prawdopodobne, aby dotarli do Bieguna Północnego. Nansen i jego towarzysz postanowili pójść w stronę bieguna, ale ruch lodu uniemożliwił dalszy postęp. W końcu musieli zawrócić i znaleźć drogę powrotną do cywilizacji.

Pomimo tego, że wyprawa Fram nie osiągnęła swojego ostatecznego celu, była rewolucyjna pod względem podejścia i wkładu naukowego. Załoga zebrała cenne dane na temat lodu Arktyki, których nikt inny nie uzyskał od stulecia. Dziś ich pomiary nadal są wykorzystywane w badaniach naukowych.

W 2019 roku ekspedycja MOSAIC podjęła próbę podobnej podróży do Fram, opierając się na danych zebranych przez zespół Nansena. Choć warunki lodowe zmieniały się z biegiem czasu, wartość naukowa ekspedycji Fram pozostaje znacząca.

Odwaga, dyscyplina naukowa i wrodzona głupota ekspedycji Fram czynią ją niezwykłym rozdziałem w historii eksploracji. Jest świadectwem ludzkiej ciekawości i chęci przekraczania granic, nawet w obliczu przeciwności losu.

