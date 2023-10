Nowe spojrzenie na samoświadomość koguta: test poza lustrem

Koguty to coś więcej niż tylko maszyny do gdakania i składania jaj. Niedawne badania przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetów w Bonn i Bochum oraz MSH ​​Medical School w Hamburgu sugerują, że koguty mają zdolność rozpoznawania siebie w lustrze. Jednak powodzenie tego samorozpoznania zależy od różnych warunków eksperymentalnych. To intrygujące odkrycie nie tylko rzuca światło na zdolności poznawcze kogutów, ale ma także szersze implikacje dla zrozumienia samoświadomości u innych gatunków zwierząt. Badanie opublikowane w czasopiśmie PLOS ONE podważa nasze konwencjonalne rozumienie zachowań kurczaków.

Pomysł przeprowadzenia testów lustrzanych na kurczakach zrodził się ze współpracy naukowców z prof. dr hab. Onurem Güntürkünem z Katedry Biopsychologii Uniwersytetu Ruhr w Bochum. Podczas testu znaku na głowie zwierzęcia umieszcza się kolorowy znak, który można zobaczyć tylko w lustrze. Jeśli zwierzę eksploruje oznaczony obszar po zobaczeniu jego odbicia, uważa się to za dowód samorozpoznania. Jednak nie wszystkie zwierzęta wykazują takie zachowanie, co rodzi pytania o ważność testu.

Poszukując podejścia bardziej ekologicznego, naukowcy postanowili zintegrować test lustra z naturalnym zachowaniem kogutów. Wiadomo, że koguty emitują sygnały alarmowe w przypadku obecności drapieżnika, ostrzegając współplemieńców o niebezpieczeństwie. Naukowcy stworzyli arenę testową i wyświetlyli obraz ptaka drapieżnego na jednym z przedziałów, sprawdzając, czy koguty będą wydawać sygnały alarmowe w obecności odbitego obrazu wraz z bodźcem drapieżnika.

Co zaskakujące, wyniki wykazały, że koguty wydawały znacznie mniej sygnałów alarmowych w porównaniu ze swoim lustrzanym odbiciem. Sugeruje to, że koguty mogły rozpoznać się w lustrze i zrozumieć, że odbity obraz nie należał do tego samego gatunku. Konieczne są jednak dalsze badania, aby potwierdzić tę interpretację i zbadać alternatywne wyjaśnienia.

Badanie to podważa tradycyjne rozumienie kurczaków jako zwierząt kierujących się jedynie instynktem i podkreśla ich potencjał w zakresie samoświadomości. Badając zachowanie kogutów w kontekście bardziej istotnym ekologicznie, naukowcy dostarczyli cennych informacji na temat zdolności poznawczych tych fascynujących stworzeń. Otwiera to nowe możliwości badania samorozpoznawania u innych zwierząt i pogłębiania naszego zrozumienia świadomości poza istotami ludzkimi.

Często Zadawane Pytania:

P: Na czym polega test lustra?

Test lustra jest powszechną metodą eksperymentalną stosowaną w celu ustalenia, czy zwierzęta potrafią rozpoznać siebie w lustrze, wykazując tym samym samoświadomość. W teście tym na ciało zwierzęcia nakładany jest znak i obserwuje się jego reakcję na znak, obserwując odbicie w lustrze.

P: Co ujawniło badanie kogutów?

Badanie kogutów przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetów w Bonn i Bochum dostarczyło dowodów na to, że koguty mogą mieć zdolność rozpoznawania siebie w lustrze. Jednak koguty wydały mniej sygnałów alarmowych w porównaniu ze swoim lustrzanym odbiciem, co sugeruje, że potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić ich samorozpoznanie.

P: Dlaczego badanie jest ważne?

Badanie to podważa powszechne przekonanie, że kurczaki to proste zwierzęta i podkreśla ich potencjał samoświadomości. Badając zachowania kogutów w kontekście bardziej istotnym ekologicznie, badanie otwiera nowe możliwości zrozumienia samorozpoznawania u zwierząt i poszerzenia naszej wiedzy o świadomości poza ludzi.