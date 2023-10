Wpływ gospodarczy CU Boulder w Kolorado sięga 4.3 miliarda dolarów

Nowe badanie przeprowadzone przez Wydział Badań Biznesowych Leeds School of Business przy CU Boulder wykazało, że uniwersytet wywarł znaczący wpływ gospodarczy na cały stan Kolorado, o łącznej wartości 4.3 miliarda dolarów w roku podatkowym 2022–23. Oznacza to wzrost z 3.3 miliarda dolarów w roku poprzednim.

W badaniu przeanalizowano różne czynniki, które przyczyniły się do wpływu gospodarczego CU Boulder. Uniwersytet zatrudniał łącznie 19,189 1.1 wykładowców, pracowników i studentów, a łączne wydatki na wynagrodzenia i świadczenia wyniosły 1.8 miliarda dolarów. Zatrudnienie to wywarło bezpośredni wpływ ekonomiczny na kwotę XNUMX miliarda dolarów, obejmujący nie tylko pensje, ale także wydatki uniwersytetu na towary i usługi od lokalnych dostawców.

Co więcej, pośredni i indukowany wpływ CU Boulder, wynikający z badań i transferu technologii, ułatwił rozwój firmy i tworzenie miejsc pracy, co doprowadziło do całkowitego wpływu wynoszącego 2.5 miliarda dolarów. Do zwiększonego wpływu gospodarczego przyczyniły się takie czynniki, jak inflacja, zwiększone koszty pracy i lepsza jakość danych dzięki bardziej szczegółowym wydatkom przypisanym Kolorado. Status CU Boulder jako największego podmiotu gospodarczego wnoszącego wkład w statystyczny obszar metropolitalny Boulder pokazuje również jego znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Ponadto badanie wykazało, że wydatki badawcze CU Boulder wyniosły 643 miliony dolarów, co dało wkład gospodarczy w wysokości 1.2 miliarda dolarów. Wydatki uniwersytetu nielokalnego na studentów i gości w stanie osiągnęły 777 milionów dolarów i obejmują wydatki na czynsz, artykuły spożywcze, transport, opiekę nad dziećmi, rekreację i opiekę zdrowotną.

Bezpośrednie wydatki CU Boulder w roku obrachunkowym oszacowano na 700 milionów dolarów, co obejmowało zaplanowane w budżecie koszty projektów budowlanych. Warto zauważyć, że projekty renowacji Hellems Arts and Sciences i Mary Rippon Outdoor Theatre były jednymi z największych projektów w CU Boulder.

Biorąc pod uwagę ogólny wpływ gospodarczy wszystkich kampusów i szpitali stowarzyszonych systemu Uniwersytetu Kolorado, całkowity wpływ na cały stan osiągnął imponującą kwotę 17.2 miliarda dolarów w roku podatkowym 2022–23, zapewniając łącznie 98,175 XNUMX miejsc pracy, głównie w Boulder w Denver i obszary metropolitalne Colorado Springs.

Należy zauważyć, że w badaniu nie uwzględniono wpływu absolwentów, emerytów, lekkoatletyki ani transferu technologii. Jednak odkrycia te podkreślają znaczący wkład, jaki CU Boulder wnosi w gospodarkę stanu i ogólną jakość życia.

Źródła:

– Wydział Badań Biznesowych Szkoły Biznesu w Leeds przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Boulder