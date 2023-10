Tajemniczy pierwiastek znaleziony w starożytnej teorii iskier lawowych dotyczącej wycieku rdzenia Ziemi

By

Naukowcy dokonali zagadkowego odkrycia po wykryciu tajemniczego pierwiastka w starożytnej lawie, co doprowadziło do teorii, że jądro Ziemi przecieka. Badanie wylewów lawy sprzed 62 milionów lat na wyspie Baffina w kanadyjskim archipelagu arktycznym ujawniło niezwykle wysoki poziom helu-3, rzadkiego izotopu związanego z wewnętrznym funkcjonowaniem naszej planety. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Nature wywołały intensywną debatę wśród badaczy i ekspertów.

Zespół badawczy, składający się z geochemików z Instytutu Oceanograficznego Woods Hole i Kalifornijskiego Instytutu Technologii, zebrał odczyty ze starożytnych wypływów lawy z wyspy Baffina. Odkryli, że w lądzie znajdują się najwyższe proporcje helu-3, helu-4 i innego izotopu, jakie kiedykolwiek znaleziono w ziemskich skałach wulkanicznych. Przyciągnęło to znaczną uwagę, ponieważ znalezienie tak wysokich poziomów helu-3 w miejscu nieastronomicznym jest znaczące.

Hel-3 jest niezwykle rzadki ze względu na swój charakter. Po dotarciu na powierzchnię ucieka do atmosfery i rozprasza się w przestrzeni kosmicznej. Dlatego też, jeśli na powierzchni odkryje się hel-3, jest prawdopodobne, że pochodzi on z jądra Ziemi. Odkrycie to może potencjalnie dostarczyć fizycznych przykładów materiału rdzenia, podważając wcześniejsze przekonanie, że rdzeń Ziemi został zapieczętowany.

Konsekwencje tego odkrycia są ogromne. Naukowcy mogliby badać materiał rdzenia w sposób, który wcześniej był niemożliwy, gdyby można było ustalić, że materiał rzeczywiście wycieka z rdzenia. Obecność pierwotnego helu-3 może skrywać tajemnice dotyczące powstawania naszej planety, do których nie można dotrzeć innymi sposobami. To odkrycie sugeruje, że głęboka Ziemia jest bardziej dynamiczna, niż wcześniej sądzono, obalając konwencjonalne wyobrażenia o izolacji geochemicznej pomiędzy jądrem a innymi warstwami naszej planety.

Forrest Horton, geochemik z Instytutu Oceanograficznego Woods Hole, nazywa odkrycie „ekscytującym” i podkreśla, że ​​pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Badanie przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi, otwierając nowe możliwości badań jądra Ziemi. Dalsze dowody na wyciek rdzenia przedstawiono w raporcie naukowców opublikowanym w czasopiśmie Nature.

Ogólnie rzecz biorąc, to przełomowe odkrycie podważa istniejącą wiedzę o jądrze Ziemi i stwarza naukowcom możliwość zbadania materiału jądra w bezprecedensowy sposób. Konsekwencje tych badań mogą zrewolucjonizować nasze rozumienie powstawania i dynamiki naszej planety.

