Inna perspektywa: czy Wszechświat jest mniejszy, niż nam się wydaje?

Według nowego badania obserwowalny Wszechświat może w rzeczywistości składać się z większości tego, co istnieje. Chociaż większość kosmologów uważa, że ​​nasz obserwowalny zakątek Wszechświata to tylko niewielka część znacznie większego, a nawet nieskończonego stworzenia, niniejsze badanie dowodzi inaczej.

Jednym z powodów, dla których naukowcy od dawna wierzą, że Wszechświat jest duży, jest rozmieszczenie gromad galaktyk. Gdyby wszechświat rozciągał się tylko na to, co możemy zobaczyć, galaktyki poza naszym obserwowalnym zasięgiem nie byłyby przyciągane w naszą stronę przez siły grawitacyjne, tworząc asymetryczny wzór skupień. Jednakże galaktyki gromadzą się równomiernie na dużą skalę w całym widzialnym wszechświecie, co sugeruje jednorodność i izotropię.

Czasoprzestrzeń również wskazuje na większy wszechświat. Gdyby czasoprzestrzeń nie była płaska, nasze postrzeganie odległych galaktyk byłoby zniekształcone, przez co wydawałyby się znacznie większe lub mniejsze niż w rzeczywistości. Fakt, że odległe galaktyki wydają się jedynie nieco większe w wyniku kosmicznej ekspansji, sugeruje, że kosmos musi być co najmniej 400 razy większy niż obserwowalny Wszechświat.

Dodatkowo zagadką jest kosmiczne mikrofalowe tło, które jest niemal idealnym ciałem czarnym. Pomijając niewielkie wahania temperatury, jest bardziej jednolity niż powinien. Aby to wyjaśnić, astronomowie zaproponowali wczesną inflację kosmiczną wkrótce po Wielkim Wybuchu. Jeśli ten model jest dokładny, wszechświat może być około 10^26 razy większy niż to, co możemy zaobserwować.

Jednak to nowe badanie bada teorię strun i ideę „bagna”. Teoria strun, zbiór metod matematycznych, pomaga w opracowywaniu złożonych modeli fizycznych. Niektóre modele teorii strun są bardziej obiecujące niż inne, niektóre są kompatybilne z grawitacją kwantową, a inne nie. Większość modeli inflacyjnej teorii strun należy do „bagien”, co wskazuje, że nie są one obiecujące.

Naukowcy biorący udział w tym badaniu proponują ideę struktur wielowymiarowych w ramach teorii strun w celu wyjaśnienia Wszechświata bez wczesnej kosmicznej inflacji. Takie podejście pozwala na stworzenie wszechświata, który jest tylko sto lub tysiąc razy większy od tego, co możemy zaobserwować. Chociaż w tym badaniu przedstawiono inną perspektywę, potrzebne są dalsze badania i obserwacje, aby potwierdzić lub podważyć te ustalenia.

