Wzrost stężenia pyłu w powietrzu budzi obawy związane ze zmianami klimatycznymi

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 2022 r. ilość pyłu w powietrzu na świecie wzrosła. Organizacja wezwała do dalszych badań nad powiązaniem między zmianą klimatu a wzrostem liczby gorących punktów burz piaskowych. Wzrost stężenia pyłu przypisuje się zwiększonym emisjom z regionów takich jak środkowo-zachodnia Afryka, Półwysep Arabski, Płaskowyż Irański i północno-zachodnie Chiny.

Szef WMO Petteri Taalas podkreślił, że działalność człowieka ma wpływ na burze piaskowe i pyłowe. Wyższe temperatury, susza i zwiększone parowanie powodują niższą wilgotność gleby, co w połączeniu ze złym gospodarowaniem gruntami przyczynia się do częstszych burz piaskowych i pyłowych. Coroczny raport WMO analizował występowanie i niebezpieczeństwa burz piaskowych, podkreślając ich wpływ na społeczeństwo.

Z raportu wynika, że ​​światowa średnia roczna koncentracja pyłu na powierzchni w 2022 r. była nieco wyższa niż w 2021 r. W 2021 r. liczba ta wyniosła 13.5 mikrograma na metr sześcienny, natomiast w 2022 r. wzrosła do 13.8 mikrograma na metr sześcienny. W regionie Bodele w Czadzie odnotowano najwyższe szacowane średnie roczne stężenie powierzchniowe pyłu, wahające się od 900 do 1,200 mikrogramów na metr sześcienny. Na półkuli południowej najwyższe stężenia występowały w środkowej Australii i na zachodnim wybrzeżu Republiki Południowej Afryki, wahając się od 200 do 300 mikrogramów na metr sześcienny.

Burze piaskowe mają dalekosiężne skutki, przyczyniając się do zaciemnienia nieba i pogorszenia jakości powietrza. W raporcie stwierdzono, że co roku do atmosfery przedostaje się około 2,000 miliardy ton pyłu, wpływając na gospodarkę, ekosystemy, pogodę i klimat, nawet w regionach oddalonych o tysiące kilometrów. Chociaż procesy naturalne odgrywają rolę, znaczący wpływ ma również zła gospodarka wodna i gruntami.

W biuletynie podkreślono trzy główne zdarzenia, które miały miejsce w 2022 r., w tym „wyjątkową epidemię pyłu” z Afryki Północnej nad Hiszpanią i Portugalią, która przekroczyła przepisy Unii Europejskiej dotyczące jakości powietrza. Kolejna silna burza piaskowa wystąpiła na Bliskim Wschodzie, ograniczając widoczność w całym regionie. Ponadto burza piaskowa na polach uprawnych we wschodnich Stanach Zjednoczonych wpłynęła na działalność rolniczą.

Taalas podkreślił znaczenie zajęcia się wpływem burz piaskowych i piaskowych na zdrowie, transport i rolnictwo. W biuletynie wezwano do dalszych badań nad związkiem między burzami piaskowymi a zmianami klimatycznymi, ponieważ obszar ten pozostaje w dużej mierze niezbadany. Celem WMO jest utworzenie w ciągu czterech lat na całym świecie systemów wczesnego ostrzegania o katastrofach pogodowych, aby złagodzić pogarszające się skutki zmian klimatycznych, w tym burze piaskowe.