Nowe badania pokazują, że w XX wieku wielorybnictwo wytępiło większość finwali na wschodzie i północnym Pacyfiku

Według nowego badania przeprowadzonego przez biologów z UCLA, 99% populacji lęgowej płetwali we wschodniej części północnego Pacyfiku zostało zdziesiątkowanych w XX wieku w wyniku wielorybnictwa. Liczba ta jest znacznie wyższa od poprzednich szacunków, co podkreśla dotkliwość wpływu działalności człowieka na środowisko. Podczas gdy poprzednie badania opierały się na zapisach dotyczących połowów wielorybów lub mitochondrialnym DNA, w tym badaniu wykorzystano cały genom, aby zapewnić kompleksowe zrozumienie obecnej wielkości i różnorodności genetycznej pozostałych finwali.

Wielorybnictwo przemysłowe w XX wieku spowodowało niemal wyginięcie populacji płetwali, szczególnie we wschodnim północno-wschodnim Pacyfiku. Kontrastuje to z sytuacją w XIX wieku, kiedy większość gatunków wielorybów została zniszczona przez wielorybnictwo, ale większym gatunkom, takim jak płetwal błękitny i płetwali, udało się przetrwać stosunkowo bez szwanku.

Badania przeprowadzone przez biologów z UCLA były wyzwaniem, ponieważ uzyskanie próbek DNA od żywych wielorybów okazało się trudne. Badanie obejmowało jednak analizę 50 wielorybów, w tym finwali z Zatoki Kalifornijskiej, które nie były celem wielorybników, ale należały do ​​małej, odizolowanej grupy.

Wyniki badania wykazały, że płetwale z Zatoki Kalifornijskiej rozdzieliły się około 16,000 114 lat temu, utrzymując populację około 20 dorosłych osobników rozrodczych. Z drugiej strony populacja wschodniego i północnego Pacyfiku była duża i połączona ze sobą do czasu, gdy wielorybnictwo w XX wieku doprowadziło do katastrofalnego spadku liczebności z 24,000 305 osobników do zaledwie 26 w ciągu od 52 do XNUMX lat.

Pomimo wyniszczającego spadku różnorodność genetyczna pozostałych płetwali we wschodnim północno-wschodnim Pacyfiku jest nadal wystarczająca, aby umożliwić ich odnowę, jeśli zostaną wdrożone odpowiednie środki ochronne. Jednak utrzymanie obecnych zabezpieczeń i zajęcie się zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak zmiany klimatyczne i strajki statków, ma kluczowe znaczenie dla ciągłej odbudowy populacji wielorybów.

Badania przeprowadzone pod okiem zmarłego profesora UCLA Roberta Wayne’a stanowią kluczowy krok naprzód w zrozumieniu wyzwań stojących przed finwaliami. W miarę ulepszania modeli obliczeniowych uwzględnienie takich czynników, jak zmiana klimatu, będzie miało kluczowe znaczenie w ocenie ryzyka wyginięcia i opracowaniu skutecznych strategii ochrony.

Podsumowanie:

Nowe badanie ujawnia, że ​​wielorybnictwo w XX wieku doprowadziło do niemal wyginięcia 20% populacji lęgowej finwali we wschodniej części północnego Pacyfiku. W badaniach przeprowadzonych przez biologów z UCLA wykorzystano cały genom, aby zapewnić kompleksowe zrozumienie obecnej wielkości i różnorodności genetycznej pozostałych wielorybów. Chociaż populacja finwali na wschodnim i północnym Pacyfiku może się odbudować dzięki środkom ochronnym, utrzymanie zabezpieczeń i zajęcie się zagrożeniami zewnętrznymi ma kluczowe znaczenie dla ich przetrwania. Badanie podkreśla niszczycielski wpływ działalności człowieka na środowisko i podkreśla znaczenie opracowania modeli obliczeniowych w celu oceny ryzyka wyginięcia i opracowania strategii ochrony.

Definicje:

– Różnorodność genetyczna: różnorodność genów w obrębie określonego gatunku lub populacji.

– DNA mitochondrialne: Materiał genetyczny znajdujący się w mitochondriach komórek, dziedziczony wyłącznie od matki i powszechnie stosowany w badaniach genetycznych.

– Wielorybnictwo: praktyka polegająca na polowaniu i zabijaniu wielorybów w celu uzyskania mięsa, oleju lub innych produktów.

– Wielorybnictwo przemysłowe: polowanie na wieloryby na dużą skalę w celach komercyjnych.

– Genom: kompletny zestaw materiału genetycznego organizmu.

Źródła:

– Badanie opublikowane w Nature Communications

– Badania przeprowadzone przez biologów z UCLA