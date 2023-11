Uwolnienie potencjału wymierania molekularnego w celu zwalczania oporności na antybiotyki

By

Oporność na antybiotyki stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego, dlatego badacze zwracają się ku innowacyjnym rozwiązaniom, aby stawić czoła temu globalnemu kryzysowi. Chociaż od lat 1980. XX wieku nie pojawiły się żadne nowe klasy antybiotyków, naukowcy uważają, że klucz do zwalczania oporności może leżeć w genach naszych starożytnych krewnych. Profesor bioinżynierii Uniwersytetu Pensylwanii César de la Fuente i jego zespół wykorzystują moc uczenia maszynowego i wymierania molekularnego, aby odkrywać nowe antybiotyki.

Antybiotyki zrewolucjonizowały medycynę, ratując niezliczoną liczbę istnień ludzkich przed wcześniej nieuleczalnymi chorobami. Jednak wzrost liczby bakterii opornych na istniejące antybiotyki wzbudził obawy. De la Fuente wyjaśnia, że ​​„stoimy w obliczu cichej pandemii, podczas której coraz więcej bakterii staje się opornych na dostępne antybiotyki”.

Czerpiąc inspirację z teorii ewolucji Karola Darwina, de la Fuente wykorzystał algorytmy uczenia maszynowego, aby wytrenować komputer w zakresie wprowadzania innowacji na poziomie molekularnym. W przełomowym badaniu opublikowanym w 2018 r. algorytm sztucznej inteligencji skutecznie przekształcił nieskuteczne antybiotyki w silne.

Wykorzystując to osiągnięcie, zespół skupił się na naszych wymarłych krewnych, neandertalczykach i denisowianach, w poszukiwaniu starożytnych cząsteczek, które mogłyby zwalczać bakterie oporne na antybiotyki. Eksplorując dane proteomiczne i genomiczne tych prehistorycznych ludzi, zidentyfikowali ponad 2,500 peptydów o właściwościach przeciwinfekcyjnych.

Przyjmując koncepcję molekularnego wymierania, de la Fuente i jego współpracownicy opracowali model uczenia maszynowego, aby przewidzieć, które peptydy pochodzące od neandertalczyków i denisowian mogą służyć jako skuteczne antybiotyki. Wykorzystując syntezę chemiczną w fazie stałej, złożyli te peptydy i przetestowali ich skuteczność przeciwko klinicznie istotnym bakteriom.

Co ciekawe, kilka peptydów okazało się wysoce skutecznych w zabijaniu bakterii zarówno na płytkach Petriego, jak i na modelach zwierzęcych. Warto zauważyć, że jeden peptyd neandertalczyka, nazwany „neandertalinem-1”, zredukował infekcję skóry do poziomu porównywalnego ze standardowym antybiotykiem zwanym polimyksyną B.

Chociaż sama neandertalina-1 nie ma wystarczającej siły działania, aby być antybiotykiem, de la Fuente i jego zespół postrzegają ją jako kluczowy szablon do opracowywania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych. Badając potencjał molekularnego wymierania i wykorzystując zasoby genetyczne naszych starożytnych krewnych, badacze otwierają bezprecedensowe możliwości walki z opornością na antybiotyki.

FAQ

Co to jest deekstynkcja molekularna?

Deekstynkcja molekularna to koncepcja ekstrakcji materiału genetycznego z wymarłych organizmów i wykorzystania go do zrozumienia starożytnych procesów biologicznych lub opracowania potencjalnych rozwiązań współczesnych problemów.

W jaki sposób badacze wykorzystali uczenie maszynowe w swoich badaniach?

Naukowcy przeszkolili komputer, korzystając z algorytmów uczenia maszynowego, do wykonywania algorytmu ewolucji Darwina na poziomie molekularnym. Takie podejście umożliwiło komputerowi identyfikację i optymalizację nowych kandydatów na antybiotyki.

Jakie peptydy odkryli i przetestowali naukowcy?

Badacze odkryli ponad 2,500 peptydów o właściwościach przeciwinfekcyjnych, eksplorując dane proteomiczne i genomiczne pochodzące od neandertalczyków i denisowian. Peptydy te zsyntetyzowano i przetestowano pod kątem ich zdolności do zabijania klinicznie istotnych bakterii. Jeden z peptydów, neandertalin-1, wykazał znaczną skuteczność w ograniczaniu infekcji skóry.

Jaki jest potencjalny wpływ tych badań?

Badania te otwierają nowe możliwości opracowania nowych antybiotyków do zwalczania oporności na antybiotyki. Badając materiał genetyczny wymarłych organizmów, naukowcy mogą wykorzystać ogromny rezerwuar genetyczny i zbadać innowacyjne rozwiązania problemów związanych ze zdrowiem publicznym.