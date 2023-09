Galaktyki pochłaniające: nowe odkrycia poprzez absorpcję światła

By

Korzystając z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, astronomowie z Centrum Cosmic Dawn dokonali przełomowego odkrycia galaktyki, którą można obserwować jedynie poprzez światło, które pochłania, a nie emituje. Galaktyka ta, położona prawie 11 miliardów lat w przeszłości, jest częścią wczesnej grupy, która może później przypominać naszą własną Grupę Lokalną.

Zazwyczaj galaktyki są wykrywane na podstawie światła, które emitują lub odbijają. Jeśli jednak galaktyka znajduje się na linii wzroku bardziej odległego, jasnego źródła światła, pochłonie część światła tego źródła. Absorpcja ta zachodzi z powodu cząstek gazu i pyłu obecnych pomiędzy gwiazdami w galaktyce. Analizując widmo źródła światła tła, astronomowie mogą zaobserwować wyraźne „dziury” absorpcyjne, które ujawniają obecność galaktyki na pierwszym planie.

Zaabsorbowane światło dostarcza informacji o właściwościach fizycznych galaktyki absorbującej. W tym przypadku jasnym źródłem tła jest prawdopodobnie kwazar, jądro galaktyki z supermasywną czarną dziurą. Pomimo wyzwań związanych z obserwacją galaktyki emitującej własne światło przed jasnym kwazarem, astronomom udało się wykryć wiele takich absorberów.

W swoich najnowszych badaniach zespół skupił się na szczególnie czerwonym kwazarze, który został mocno zaczerwieniony przez absorber zlokalizowany prawie 11 miliardów lat temu. Ten absorber, który pochłania znacznie więcej światła niż inne, sugeruje, że jest to dojrzała galaktyka podobna do Drogi Mlecznej. Chociaż nie byli w stanie wykryć świecącego odpowiednika absorbera, badacze odkryli inną pobliską galaktykę, która może należeć do wczesnej grupy.

Obserwacje pochłoniętego światła wskazują, że pył w galaktyce na pierwszym planie przypomina pył obserwowany w naszej Drodze Mlecznej i sąsiednich galaktykach. Odkrycie to rzuca światło na skład i naturę galaktyk w historii kosmosu.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to podkreśla ważną rolę absorpcji światła w odkrywaniu ukrytych tajemnic odległych galaktyk. Wykorzystując tę ​​uzupełniającą metodę, astronomowie mogą poszerzyć naszą wiedzę na temat wczesnego Wszechświata i powstawania grup galaktyk.

Źródła:

– Artykuł źródłowy: Bliższa grupa galaktyk znana jako Kwintet Stephana

– Publikacja czasopisma Astronomy & Astrophysics (serwer preprintów arXiv)