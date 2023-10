Naukowcy opracowują nanocząstki magnetyczne do oczyszczania wody z zanieczyszczeń węglowodorowych

Oprócz przyczyniania się do kryzysu klimatycznego poprzez emisję gazów cieplarnianych powszechne stosowanie węglowodorów, które są głównymi składnikami paliw kopalnych, stwarza poważne wyzwania dla środowiska. Węglowodory są najliczniejszą klasą zanieczyszczeń organicznych na Ziemi i występują w ropie naftowej, powszechnie stosowanej jako paliwo w transporcie i ciepłownictwie, a także w tworzywach sztucznych.

Pomimo rosnącej świadomości niszczycielskich skutków zmian klimatycznych, światowa gospodarka w dalszym ciągu w dużym stopniu opiera się na paliwach kopalnych. Według niedawnego artykułu opublikowanego w Advanced Science światowa produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego sięga miliardów ton, przyczyniając się do emisji ogromnych ilości gazów cieplarnianych. Oprócz dobrze znanych skutków dla środowiska obawy budzi rozległa obecność zanieczyszczeń mikroplastycznych pochodzących z węglowodorów. Mikroplastiki znaleziono w odległych obszarach, takich jak Arktyka, a nawet w chmurach.

Rozwiązanie tego pilnego problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i węglowodorami w wodzie wymaga skutecznych rozwiązań. Chociaż podejmuje się wysiłki, aby odejść od paliw kopalnych i badać alternatywne możliwości dla produktów z tworzyw sztucznych, potrzebna jest niezawodna metoda usuwania węglowodorów z wody. Obecne metody, takie jak szumowanie i flokulacja, mogą usuwać jedynie większe kawałki mikroplastiku, pozostawiając mniejsze cząstki nienaruszone.

Aby uporać się z tym problemem, zespół naukowców pod kierownictwem Marcusa Halika z Friedrich-Alexander-Universität opracował uniwersalną metodę rekultywacji z wykorzystaniem superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza (SPION). Nanocząstki te mają wielkość około 10 nm i dużą powierzchnię czynną. Właściwość superparamagnetyzmu SPIONów pozwala na ich łatwe zbieranie za pomocą zewnętrznego magnesu.

Naukowcy wykazali skuteczność technologii magnetycznego oczyszczania wody, skutecznie usuwając różne węglowodory, w tym oleje i cząsteczki mikroplastiku, z różnych próbek wody. Stwierdzono, że SPIONy nadają się do recyklingu i mogą być używane wielokrotnie. Co ciekawe, po jednym cyklu rekultywacji mieszanina cząstek żelaza i odpadów tworzyw sztucznych nadal wykazywała właściwości pochłaniania oleju, przewyższające same czyste SPIONy.

Chociaż nadal istnieją pewne wyzwania do pokonania, takie jak znalezienie rozwiązania w zakresie recyklingu zebranych węglowodorów, zespół uważa, że ​​ich praca przyczyni się do zapobiegania przedostawaniu się mikroplastików i zanieczyszczeń organicznych do oceanów i innych źródeł wody. Pracują także nad poszerzeniem zakresu substancji zanieczyszczających, na które mogą celować SPIONy, włączając w to zanieczyszczenia nieorganiczne. Realizacja tych udoskonaleń wymaga dalszego rozwoju prototypowego separatora magnetycznego oraz wsparcia finansowego.

To innowacyjne podejście wykorzystujące nanocząstki magnetyczne oferuje obiecujący potencjał rozwiązania globalnego problemu zanieczyszczenia wody węglowodorami. Opracowując skuteczne metody usuwania i recyklingu węglowodorów, możemy złagodzić wpływ na środowisko i zmierzać w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości.

Odniesienie: Marcus Halik i in., A Sustainable Method for Removal of the Full Range of Liquid and Solid Hydrocarbons from Water Including Up- and Recycling, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495