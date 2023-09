Szwajcaria i Polska przodują w zawodach European Rover Challenge

By

Niedawno zakończyła się 9. edycja zawodów robotyki kosmicznej European Rover Challenge, a dwa zespoły ze Szwajcarii i Polski udowodniły swój charakter, zapewniając czołowe miejsca na podium. Ostatecznym zwycięzcą został zespół AGH Space Systems z Polski, który zaimponował jury wyjątkowymi umiejętnościami robotycznymi. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio FHNW Rover Team i EPFL Xplore ze Szwajcarii.

Zawody odbyły się na największym na świecie sztucznym Marsyardzie, zapewniającym zespołom realistyczne środowisko do zademonstrowania swoich możliwości. Tym, co uczyniło tegoroczną imprezę jeszcze bardziej wyjątkową, było wprowadzenie procesu certyfikacji, potwierdzającego, że uczestnicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do udziału w konkursie.

Finał był świadkiem emocjonującej rywalizacji pomiędzy drużynami z całego świata. Oprócz zaciętej rywalizacji, impreza zapewniła uczestnikom różnorodne atrakcje i niespodzianki. Mieli okazję spotkać się z astronautą ESA Sławoszem Uznańskim, obejrzeć kino plenerowe, obserwować nocne niebo, a nawet sterować łazikami, dronami i robotami kroczącymi.

W finale wzięło udział łącznie 35 zespołów akademickich z niemal wszystkich kontynentów, z czego 20 zespołów rywalizowało na miejscu, a 15 uczestniczyło zdalnie. Organizatorzy przygotowali wymagające zadania, które stanowiły dla zespołów istotne przeszkody. Jednym z najtrudniejszych zadań było rozwiązanie skomplikowanej zagadki geologicznej, której udało się sprostać jedynie kilku zespołom. Dodatkowo nierówny teren stanowił duże wyzwanie dla łazików.

Zwycięzcami konkursu zostali AGH Space Systems z Polski w formule ON-SITE oraz Makercie z Holandii w formule REMOTE. Obok nich drugie miejsce zajęli FNHW Rover Team ze Szwajcarii i DJS Antariksh z Indii. Trzecie miejsce przypadło EPFL Xplore ze Szwajcarii i ProjectRED z Włoch.

Tegoroczna edycja European Rover Challenge pokazała imponujące umiejętności i innowacyjność uczestniczących zespołów. Stanowi świadectwo postępu w robotyce kosmicznej i podkreśla potencjał przyszłych misji na odległe planety. Konkurs nie tylko sprzyja zdrowej rywalizacji, ale także ułatwia dzielenie się wiedzą pomiędzy uczestnikami, przyczyniając się do dalszego rozwoju dziedziny eksploracji kosmosu i robotyki.

Źródła:

European Rover Challenge (ERC)

Określenie warunków:

1. European Rover Challenge (ERC): prestiżowe zawody robotyki kosmicznej organizowane corocznie, w których zespoły muszą wykazać się umiejętnościami robotycznymi w realistycznym środowisku przypominającym Marsa.

2. Formuła ON-SITE: Dotyczy drużyn rywalizujących w fizycznej lokalizacji zawodów.

3. Formuła ZDALNA: Dotyczy drużyn uczestniczących zdalnie z odległych lokalizacji.

4. Marsyard: sztuczne środowisko zaprojektowane w celu odtworzenia cech i warunków powierzchni występujących na planecie Mars.