Politechnika w Swinburne rozszerza współpracę naukową z Obserwatorium Keck

Politechnika w Swinburne przeszła do historii, stając się pierwszą organizacją spoza USA, która dołączyła do wysoko cenionego Obserwatorium WM Keck na Hawajach jako partner naukowy. To przełomowe partnerstwo przyniesie badaczom ze Swinburne ogromne korzyści, podwajając liczbę ich nocy obserwacyjnych i zapewniając im głos w ustalaniu priorytetów naukowych i technologicznych Obserwatorium. Co więcej, umożliwi to firmie Swinburne pogłębianie wiedzy specjalistycznej w zakresie najnowocześniejszych technologii dzięki nowym oprzyrządowaniu i projektom rozwoju oprogramowania.

Współpraca z Obserwatorium Keck opiera się na długotrwałej, 15-letniej współpracy Swinburne z Caltech, która zaowocowała szeregiem niezwykłych osiągnięć naukowych. Naukowcy ze Swinburne wnieśli przełomowy wkład, taki jak odkrycie wewnętrznego działania protogalaktyk za pomocą kosmicznego teleskopu, odkrycie zanieczyszczenia przestrzeni spowodowanego narodzinami nowych gwiazd i odkrycie skamieniałości z Wielkiego Wybuchu za pomocą gigantycznego teleskopu.

Uznane za swoje światowej klasy badania w dziedzinie astronomii i astrofizyki, Swinburne znajduje się w czołówce szybko rozwijającego się sektora kosmicznego i lotniczego, którego szacunkowa wartość do 1.1 r. ma osiągnąć oszałamiającą kwotę 2040 biliona dolarów amerykańskich. Wykorzystując swoje najnowocześniejsze obiekty, astronomowie ze Swinburne byli pionierami w dziedzinie zdalnych obserwacji. obsługę teleskopów i sterowanie nimi z dyspozytorni oddalonej o ponad 9000 kilometrów, dzięki hojnej darowiznie z funduszu charytatywnego Erica Ormonda Bakera.

To nowe partnerstwo naukowe z Obserwatorium Keck może znacząco wzmocnić pozycję i wpływy Swinburne'a na wiodące przedsięwzięcia naukowe o dużym wpływie w nadchodzącej dekadzie. Wicekanclerz i prezydent Swinburne, profesor Pascale Quester, wyraziła swoje podekscytowanie, stwierdzając: „To historyczne porozumienie pomoże zabezpieczyć przyszłość Australii jako światowego lidera w astronomii i technologii kosmicznej”.

Dzięki rozszerzonemu dostępowi do nocy obserwacyjnych astronomowie ze Swinburne przejmą role przywódcze w programach naukowych o dużym wpływie. Współpracując z wybitnymi instytucjami i cenionymi naukowcami z Caltech, Uniwersytetu Kalifornijskiego, NASA, Uniwersytetu Hawajskiego i innych, będą oni przewodzić odkryciom przyszłego krajobrazu naukowego.

Tymczasowy dyrektor Obserwatorium Keck, Rich Matsuda, dodał: „Jesteśmy podekscytowani możliwością powitania Politechniki w Swinburne jako partnera naukowego. Ich wartości, wizja i zaangażowanie w służbę globalnej społeczności astronomicznej są ściśle powiązane z naszą misją. Wspólnie nie możemy się doczekać ekscytującej wyprawy, która odkryje fundamentalną wiedzę o wszechświecie, która pozostaje nieodkryta.”

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Australii, Jej Ekscelencja Caroline Kennedy, pochwaliła nowe partnerstwo w przesłaniu wideo, dziękując trwałej współpracy między Australią i Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie eksploracji kosmosu. Wyraziła oczekiwanie na przełomowe odkrycia, które wynikną z tego wyjątkowego partnerstwa.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie znaczenie ma dołączenie Politechniki w Swinburne do Obserwatorium Kecka?

Politechnika w Swinburne jako pierwsza organizacja spoza Stanów Zjednoczonych dołączyła do Obserwatorium WM Kecka jako partner naukowy. To partnerstwo nie tylko podwaja liczbę nocy obserwacyjnych dla badaczy ze Swinburne, ale także daje im wpływ na określanie priorytetów naukowych i technologicznych Obserwatorium.

2. Jakie są osiągnięcia naukowe badaczy ze Swinburne w dziedzinie astronomii i astrofizyki?

Badacze ze Swinburne wnieśli niezwykły wkład w tę dziedzinę, włączając odkrycie wewnętrznego działania protogalaktyk, identyfikację zanieczyszczenia przestrzeni spowodowanego przez nowo powstałe gwiazdy i odkrycie skamieniałości z Wielkiego Wybuchu.

3. Jakie korzyści przyniesie to partnerstwo Swinburne oraz przyszłość astronomii i technologii kosmicznej w Australii?

Połączenie sił z Obserwatorium Keck znacząco zwiększy możliwości Swinburne w zakresie prowadzenia wpływowych programów naukowych. To partnerstwo zabezpieczy pozycję Australii jako światowego lidera w astronomii i technologii kosmicznej, przyczyniając się do rozwijającego się sektora kosmicznego i lotniczego, którego wartość do roku 1.1 ma według szacunków wynieść 2040 biliona dolarów.

4. W jaki sposób astronomowie ze Swinburne będą zdalnie obsługiwać teleskopy?

Astronomowie ze Swinburne stworzyli sterownię oddaloną o ponad 9000 kilometrów od obserwatorium, umożliwiającą im zdalną obsługę teleskopów.

5. Kto jeszcze jest zaangażowany w tę współpracę?

Badacze ze Swinburne będą współpracować z cenionymi naukowcami i instytucjami, takimi jak Caltech, Uniwersytet Kalifornijski, NASA, Uniwersytet Hawai'i i innymi, aby poprowadzić kolejną generację ważnych odkryć w dziedzinie astronomii i astrofizyki.