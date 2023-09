Badania wykazały, że supermasywne czarne dziury żywią się szybciej, niż oczekiwano

Podsumowanie:

Zespół naukowców odkrył, że supermasywne czarne dziury mogą mieć nieznaną wcześniej „usługę dostawy”, która dostarcza im gaz i pył do zużycia w znacznie szybszym tempie, niż wcześniej sądzono. Odkrycia te mogą dostarczyć wglądu w to, w jaki sposób kosmiczni tytani zużywają otaczającą materię i wpływają na ewolucję galaktyk. Badania oparte na symulacjach 3D o wysokiej rozdzielczości wykazały, że czarne dziury mogą pochłaniać gaz i pył w ciągu kilku miesięcy, a nie setek czy tysięcy lat. Ten szybki proces zasilania może wyjaśniać szybkie fluktuacje obserwowane w niektórych kwazarach, które są jasnymi centrami aktywnych galaktyk. Symulacje wykazały również, że wewnętrzna część dysku akrecyjnego, skąd pochodzi większość światła kwazara, zostaje zniszczona, a następnie uzupełniona, co wskazuje na bardziej chaotyczne środowisko żerowania. Ponadto ustawienie dysków akrecyjnych z rotacją czarnej dziury, zakładane wcześniej przez naukowców, może nie być dokładne, co może prowadzić do ponownego zrozumienia procesu odżywiania supermasywnych czarnych dziur.

Supermasywne czarne dziury, które mają masy miliony lub miliardy mas Słońca, znajdują się w centrach większości galaktyk. Otoczone dyskami akrecyjnymi zbudowanymi z gazu i pyłu, zasilają kwazary, niezwykle jasne centra aktywnych galaktyk. Dynamika zasilania czarnych dziur jest głównym pytaniem w fizyce dysków akrecyjnych, ponieważ zrozumienie, w jaki sposób gaz dociera do czarnej dziury, mogłoby zapewnić wgląd w trwałość i jasność dysku. Symulacje w wysokiej rozdzielczości przy użyciu superkomputera Summit ujawniły, że skręcenie i rozerwanie dysku akrecyjnego spowodowane wirowaniem czarnej dziury skutkuje podziałem dysku na wewnętrzne i zewnętrzne „poddyski”. Czarna dziura rozpoczyna swój posiłek od pożerania gazu i pyłu znajdującego się w dysku wewnętrznym, podczas gdy materia z dysku zewnętrznego wypełnia powstałe luki. Ten proces jedzenia, uzupełniania i ponownego jedzenia może trwać kilka miesięcy, prowadząc do znacznie szybszego tempa karmienia, niż wcześniej szacowano.

Symulacje zespołu podważają również założenie, że dyski akrecyjne są ustawione w jednej linii z rotacją czarnej dziury. Gaz zasilający te czarne dziury niekoniecznie zna rotację czarnej dziury, co prowadzi do bardziej burzliwego i nieuporządkowanego środowiska. Efekt Lense-Thirringa odgrywa znaczącą rolę w tym procesie, powodując wahania dysków akrecyjnych i szybsze wirowanie wewnętrznego obszaru. Wypaczenie układu dysków prowadzi do zderzeń gazu z różnych obszarów, przesuwając materię bliżej czarnej dziury i ostatecznie powodując podział dysku. Dyski wewnętrzny i zewnętrzny ewoluują następnie oddzielnie i wytwarzają różne drgania, przypominające raczej pierścienie żyroskopu niż wirującą płytkę.

Te nowe spostrzeżenia na temat szybkości zasilania czarnych dziur i dynamiki dysków akrecyjnych mogą mieć wpływ na zrozumienie ewolucji galaktyk i zachowania kwazarów. Podważają wcześniejsze modele teoretyczne i podkreślają potrzebę dalszych badań i obserwacji, aby w pełni zrozumieć złożone procesy zachodzące wokół supermasywnych czarnych dziur we wszechświecie.

Źródła:

– Scientific American – „Supermasywne czarne dziury to wielkie, grube łobuzy”

– Northwestern University – „Supermasywne czarne dziury bardzo przeszkadzają w porze posiłków”