Sonda Juno ujawnia oszałamiające zdjęcia księżyców Jowisza

Należąca do NASA sonda kosmiczna Juno wykonała zapierające dech w piersiach zdjęcia księżyca Jowisza, Io, ukazujące jego aktywność wulkaniczną. Io, najbardziej wulkaniczne ciało niebieskie Układu Słonecznego, znane jest z ciągłych eksplozji i jest najbardziej wewnętrznym księżycem Jowisza. Juno, która od ponad siedmiu lat bada Jowisza i jego księżyce, niedawno zakończyła swój 55. obrót, podczas którego uzyskała zbliżenia Io.

Zdjęcia Juno przedstawiają dziurawą powierzchnię wulkanu Io, a 15 klatek przedstawia różne regiony Księżyca. Zdjęcia te, wykonane przez Jasona Perry'ego z Uniwersytetu Arizony, ukazują również pióropusze wulkaniczne w dolnej części kadru. Sonda przeleciała zaledwie 7,260 XNUMX km od powierzchni Io, dając naukowcom szczegółowy wgląd w intrygujące cechy geologiczne Księżyca.

Aktywność wulkaniczna Io wynika z ogrzewania pływowego spowodowanego ciągłym rozciąganiem Księżyca w wyniku silnego przyciągania grawitacyjnego Jowisza. Naukowcy szacują, że w dowolnym momencie na Io aktywnie wybucha ponad 150 wulkanów. Dane zebrane przez Juno przyczynią się do zrozumienia procesów wulkanicznych na Io i pomogą w planowaniu przyszłych misji badania księżyców zewnętrznego Układu Słonecznego.

Sonda Juno, początkowo zaprojektowana na 32 orbity, nadzwyczajna wydajność doprowadziła do przedłużenia misji do 2025 r. Te rozszerzone operacje pozwalają Juno na kontynuację eksploracji księżyców Jowisza, dostarczając cennych informacji na temat składu i aktywności tych odległych światów. Zdjęcia uzyskane przez Juno posłużą jako cenne źródło informacji dla nadchodzących misji, takich jak należąca do NASA Europa Clipper, która ma zostać wystrzelona w najbliższej przyszłości oraz należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), której planowana jest eksploracja Europy, Ganimedesa i Callisto w początek lat 2030. XX wieku.

