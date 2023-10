Zrozumienie adaptacji genetycznych ukwiałów do przetrwania w głębinowych kominach hydrotermalnych

By

Głębinowe kominy hydrotermalne to jedno z najbardziej ekstremalnych i niegościnnych środowisk na Ziemi. Jednak wiele fascynujących i unikalnych organizmów przystosowało się do rozwoju w tych trudnych warunkach. Niedawne badanie opublikowane w Science Advances rzuciło światło na adaptacje genetyczne określonego gatunku ukwiałów, Alvinactis idsseensis sp. listopada, co pozwala mu przetrwać w pobliżu głębinowych kominów hydrotermalnych.

Poprzednie badania wykazały, że życie w pobliżu kominów hydrotermalnych wymaga przystosowania się do ekstremalnego ciśnienia, ciemności, wysokich temperatur i emisji toksycznych substancji chemicznych. Celem badaczy było głębsze zrozumienie tych adaptacji poprzez badanie genów stworzeń morskich zamieszkujących to środowisko.

Koncentrując się na A. idsseensis, dominującym gatunku ukwiała występującego w pobliżu kominów hydrotermalnych, naukowcy przeprowadzili analizę genomu tego stworzenia. Godnym uwagi odkryciem było to, że ukwiał posiadał 13 genów przejścia przepuszczalności mitochondriów (MTP). Geny te biorą udział w detoksykacji metali ciężkich i pomagają organizmom metabolizować takie toksyny.

Aby zbadać ochronną rolę tych genów, naukowcy wprowadzili dwa z nich do próbek drożdży i wystawili je na działanie wysokich poziomów manganu. Eksperyment wykazał, że geny rzeczywiście zapewniają ochronę przed zatruciem metalami, podkreślając ich znaczenie dla przetrwania ukwiałów w środowiskach hydrotermalnych.

Odkrycia te przyczyniają się do zrozumienia fascynujących adaptacji organizmów w ekstremalnych siedliskach. Badając geny ukwiałów, badacze mogą odkryć cenne informacje na temat mechanizmów umożliwiających przetrwanie życia w głębinach morskich. Wiedza ta może mieć szersze implikacje dla zrozumienia ograniczeń życia na naszej planecie i potencjalnie odkrycia nowych strategii radzenia sobie z wyzwaniami środowiskowymi.

FAQ

P: Co to jest komin hydrotermalny?

O: Komin hydrotermalny to szczelina w dnie morskim, która w wyniku aktywności wulkanicznej uwalnia do otaczającej wody gorące, bogate w minerały płyny.

P: Jak organizmy przeżywają w pobliżu kominów hydrotermalnych?

O: Organizmy zamieszkujące kominy hydrotermalne rozwinęły różne adaptacje, aby wytrzymać ekstremalne warunki, w tym wyspecjalizowane enzymy metabolizujące toksyny, białka odporne na ciepło i unikalne mechanizmy fizjologiczne.

P: Po co badać ukwiały?

Odp.: Ukwiały są interesującym obiektem badań, ponieważ reprezentują wyjątkową grupę organizmów, które z powodzeniem przystosowały się do różnorodnych środowisk, w tym kominów hydrotermalnych. Badając ich geny, naukowcy mogą uzyskać wgląd w genetyczne podstawy tych adaptacji.