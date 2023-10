Sezonowe deszcze inicjują szybki rozwój wirusów w glebie, wpływając na zbiorowiska bakterii

By

Niedawne badanie przeprowadzone przez UC Davis i Lawrence Livermore National Lab ujawnia, że ​​sezonowe deszcze na łąkach w Kalifornii powodują szybką ekspansję i obrót wirusami w glebie, co następnie wpływa na populację bakterii glebowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu badanie sugeruje, że wirusy w glebie mogą nie być tak niszczycielskie dla bakterii, jak wcześniej sądzono. Zamiast tego wydają się działać jak kosiarki, eliminując starsze komórki i tworząc przestrzeń dla nowego wzrostu.

Złożona relacja między wirusami i ekosystemami, w tym bakteriami, od dawna stanowi wyzwanie dla badaczy ze względu na dynamiczny charakter tych interakcji w czasie i przestrzeni. Autorzy badania odkryli jednak, że pierwsze opady deszczu po okresie suchym w ekosystemach śródziemnomorskich, takich jak łąki Kalifornii, dają możliwość obserwacji tych interakcji.

Naukowcy pobrali próbki gleby z czterech różnych łąk w Kalifornii i symulowali opady w laboratorium, podlewając wysuszone próbki. W rezultacie w próbkach rozkwitły mikroorganizmy i wirusy, umożliwiając naukowcom monitorowanie zmian przez okres 10 dni.

Badania wykazały, że skład wirusa w glebie był zróżnicowany i ulegał istotnym zmianom. Pod koniec eksperymentu tylko 15% typów wirusów pozostało takich samych jak na początku. Natomiast w społecznościach bakteryjnych zaobserwowano znacznie mniejszą rotację. Wirusy atakowały głównie dominujące typy bakterii, ale nie wyeliminowały ich całkowicie.

Powszechnie wiadomo, że bakterie odgrywają kluczową rolę w procesach ekologicznych, takich jak obieg węgla i składników odżywczych w glebie, i mogą wpływać na zdrowie roślin i ogólną dynamikę ekosystemów. Zrozumienie, w jaki sposób wirusy wpływają na społeczności bakterii, może dostarczyć cennych informacji na temat dynamiki gleby.

Wyniki badania podważają wcześniejsze założenia dotyczące zachowania wirusów glebowych i podkreślają potrzebę bardziej szczegółowego zrozumienia ich związku z bakteriami. Zamiast całkowicie eliminować bakterie, wirusy mogą poddać się delikatnemu procesowi uboju, który sprzyja obrotowi i ułatwia wzrost nowych populacji bakterii.

Co ciekawe, badanie ujawniło również, że zachowanie wirusów na czterech różnych użytkach zielonych wykazywało podobne wzorce, pomimo różnic w składzie i pochodzeniu geograficznym. Sugeruje to, że istnieją wspólne trendy w dynamice wirusów w różnych ekosystemach, co podkreśla znaczenie uwzględnienia wpływów wirusów podczas badania społeczności bakteryjnych.

Główny autor badania, Christian Santos-Medellín, w trakcie badania był pracownikiem naukowym ze stopniem doktora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, a obecnie pracuje w Corteva Agriscience. W skład zespołu badawczego wchodzili naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory, UC Berkeley i UC Merced, co wykazało wspólny charakter tego badania.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to dostarcza nowych informacji na temat zachowania wirusów glebowych i interakcji z bakteriami. Rozumiejąc rolę, jaką wirusy odgrywają w kształtowaniu zbiorowisk bakterii, naukowcy mogą lepiej zrozumieć dynamikę gleby i jej wpływ na funkcjonowanie ekosystemu.

Źródła:

– Christian Santos-Medellín i in., Wzory sukcesji społeczności wirusowych, ale nie bakteryjnych odzwierciedlają ekstremalne zmiany wkrótce po ponownym nawilżeniu suchych gleb, Nature Ecology & Evolution (2023).

– Uniwersytet Kalifornijski Davisa