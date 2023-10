Rzadkie warianty genu DOT1L powiązane z opóźnieniem rozwojowym i wadami wrodzonymi

Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z Baylor College of Medicine i Texas Children's Hospital zidentyfikowało rzadkie warianty genu DOT1L polegające na wzmocnieniu funkcji, które są powiązane z zaburzeniem genetycznym charakteryzującym się opóźnieniem rozwoju i wadami wrodzonymi. Wyniki badania opublikowano w American Journal of Human Genetics.

Badanie rozpoczęło się, gdy zidentyfikowano warianty genu DOT1L u dziewięciu niespokrewnionych osób z niepełnosprawnością intelektualną, opóźnieniami w rozwoju, charakterystycznymi rysami twarzy i innymi nakładającymi się objawami. Było to zaskakujące, ponieważ genu nie łączono wcześniej z żadnym zaburzeniem genetycznym ani neurologicznym.

DOT1L to gen kodujący enzym zwany metylotransferazą lizyny (KMT). Enzym ten dodaje grupy metylowe do konkretnego aminokwasu obecnego w białku histonowym, co może regulować ekspresję docelowych genów. Poprzednie badania wykazały, że warianty powodujące utratę funkcji w DOT1L mogą powodować dominujące zaburzenia rozwojowe u człowieka. Jednak to badanie wykazało, że te warianty wzmocnienia funkcji w DOT1L powodują dominujące zaburzenie poprzez inny mechanizm.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób warianty DOT1L powodują tę chorobę, badacze zajęli się muszkami owocowymi. Odkryli, że wersja genu muszki owocowej, znana jako grappa (gpp), ma u ludzi podobne funkcje do DOT1L. Badając zmutowane muchy i muchy o stłumionej ekspresji gpp, odkryli, że gpp jest niezbędne do przeżycia much, prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego. Odkryli również, że ekspresja wariantów ludzkiego genu DOT1L u tych muszek skutkowała głębszymi defektami i wyższymi poziomami metylacji w porównaniu z normalną ekspresją DOT1L.

Na podstawie tych ustaleń naukowcy doszli do wniosku, że warianty DOT1L o wzmocnieniu funkcji prowadzą do nadmiernej aktywności enzymatycznej i podwyższonych poziomów metylacji, co prawdopodobnie przyczynia się do objawów obserwowanych u pacjentów z tą chorobą. Badanie sugeruje, że zmniejszenie aktywności DOT1L może stanowić potencjalną strategię terapeutyczną w przyszłości.

Konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć mechanizm leżący u podstaw tego zaburzenia i opracować terapie celowane. Jednakże badanie to dostarcza cennych informacji na temat roli genu DOT1L w zaburzeniach genetycznych i otwiera nowe możliwości badań w dziedzinie biologii rozwoju.

Źródła:

– American Journal of Human Genetics: Nil, Z. i in. (2023). Rzadkie warianty zmiany sensu polegające na wzmocnieniu funkcji de novo w DOT1L są powiązane z opóźnieniem rozwojowym i wadami wrodzonymi. doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009

– Baylor College of Medicine

– Szpital Dziecięcy w Teksasie