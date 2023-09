Potencjalny związek między COVID-19 a chorobą Alzheimera

By

Niedawne badanie rzuciło światło na potencjalny mechanizm molekularny, który mógłby wyjaśnić objawy poznawcze, w tym „mgłę mózgową”, doświadczaną przez osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2. Badanie sugeruje również możliwy związek między COVID-19 a rozwojem lub pogorszeniem choroby Alzheimera.

W badaniu prowadzonym przez Cristinę Di Primio i jej współpracowników zbadano wpływ zakażenia SARS-CoV-2 na komórki neuronowe i modele mysie. Zespół skupił się na białku zwanym Tau, które jest znane ze swojej roli w rozwoju choroby Alzheimera. U osób chorych na Alzheimera cząsteczki Tau splątują się i zbijają w neuronach.

Badania wykazały, że gdy SARS-CoV-2 infekuje komórki neuronowe lub mózg myszy, wchodzi w interakcję z Tau, powodując proces zwany hiperfosforylacją. Proces ten polega na dodaniu grup fosforanowych do Tau w określonych miejscach wiązania. Co ciekawe, hiperfosforylacja zaobserwowana w badaniu odzwierciedlała wzorce fosforylacji obserwowane u pacjentów z chorobą Alzheimera.

Co więcej, naukowcy wykryli znaczny wzrost poziomów Tau w nierozpuszczalnej frakcji zakażonych komórek, co wskazuje na patologiczne zmiany w białku. Nie jest jasne, czy zmiany te są bezpośrednim skutkiem działania wirusa, czy też częścią komórkowej odpowiedzi obronnej.

Chociaż badanie dostarcza cennych informacji na temat potencjalnego związku między COVID-19 a chorobą Alzheimera, potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw tej choroby i ustalić znaczenie kliniczne. Niemniej jednak odkrycia te podkreślają znaczenie dalszych badań nad długoterminowymi neurologicznymi skutkami Covid-19.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to przyczynia się do gromadzenia coraz większej liczby dowodów sugerujących, że zakażenie Covid-19 może mieć konsekwencje wykraczające poza objawy ze strony układu oddechowego. Interakcja między SARS-CoV-2 i Tau stwarza intrygujące możliwości dla przyszłych badań i rozwoju interwencji terapeutycznych.

Referencje czasopisma: Di Primio, C. i in. (2023) Zakażenie koronawirusem 2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego prowadzi do patologicznej sygnatury Tau w neuronach. Nexus PNAS. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Uwaga: oryginalny artykuł zawiera bardziej szczegółowe informacje i można uzyskać do niego dostęp poprzez odnośnik do czasopisma).