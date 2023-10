Asteroida 33 Polyhymnia: tajemnicza i niezwykle gęsta istota

By

Naukowcy z Uniwersytetu Arizony w Tucson dokonali kłopotliwego odkrycia podczas badania asteroidy 33 Polyhymnia. Ta asteroida, nazwana na cześć greckiej muzy świętych hymnów, wzbudziła zainteresowanie astrofizyków ze względu na jej niesamowitą gęstość. W rzeczywistości polihymnia 33 jest tak gęsta, że ​​naukowcy stawiają hipotezę, że może składać się z pierwiastków, których nie ma w układzie okresowym.

Możliwość występowania asteroid o nieznanym na Ziemi składzie jest szczególnie istotna dla osób zajmujących się wydobyciem w przestrzeni kosmicznej. Firmy zainteresowane wydobywaniem z asteroid metali szlachetnych, takich jak złoto, uznałyby istnienie takich pierwiastków za wysoce intrygujące.

W badaniu opublikowanym w The European Physical Journal Plus naukowcy sklasyfikowali 33 Polyhymnię jako kompaktowy obiekt ultradensyjny (CUDO) i odkryli, że ma on zmierzoną gęstość wyższą niż jakikolwiek znany pierwiastek na Ziemi. Spekulują, że asteroida ta może składać się z superciężkich pierwiastków, wcześniej niezidentyfikowanych przez człowieka.

Gęstość tych hipotetycznych pierwiastków byłaby nawet większa niż gęstość osmu, który jest obecnie najgęstszym znanym, naturalnie występującym stabilnym pierwiastkiem. Przy liczbie atomowej około 164 pierwiastki te przewyższałyby gęstość osmu.

Zespół z Uniwersytetu w Arizonie zbadał właściwości pierwiastków o liczbie atomowej wyższej niż liczba w układzie okresowym. Chociaż zbadali pierwiastki takie jak osm i inne, które zostały sztucznie wytworzone o wyższej liczbie atomowej, nie byli w stanie znaleźć żadnego z gęstościami masowymi, które mogłyby wyjaśniać obserwacje poczynione na 33 Polyhymnia.

Naukowcy zaproponowali, że jeśli pierwiastki superciężkie są wystarczająco stabilne, mogą potencjalnie istnieć w jądrach gęstych asteroid, takich jak 33 Polyhymnia. Otwiera to fascynujące możliwości dalszych badań i zrozumienia składu asteroid w naszym Układzie Słonecznym.

Niedawne wysiłki NASA mające na celu zbadanie i uzyskanie próbek z asteroid są zgodne z odkryciami Uniwersytetu Arizony. Pomyślne pobranie pierwszej w historii próbki asteroidy z planetoidy Bennu, a także wystrzelenie statku kosmicznego Psyche w celu zbadania metalicznej asteroidy Psyche podkreśla znaczenie badania tych ciał niebieskich. Misje te mogą dostarczyć cennych informacji na temat powstawania i składu asteroid, rzucając światło na wczesną historię naszego Układu Słonecznego.

Źródła:

– Naukowcy z Uniwersytetu w Arizonie, The European Physical Journal Plus