Bądź świadkiem spektakularnej zorzy polarnej w Irlandii i Irlandii Północnej

Zorzę polarną, jeden z najpiękniejszych zjawisk naturalnych na świecie, można zobaczyć w różnych miejscach Irlandii i Irlandii Północnej. Choć nie ma żadnej gwarancji, że uda się zobaczyć ten wspaniały pokaz świetlny, według Davida Moore'a, redaktora magazynu Astronomy Ireland, nadchodząca równonoc 23 września może zapewnić większą szansę. Warunki w polu magnetycznym Ziemi i nachylenie planety w tym czasie zwiększają możliwość zobaczenia zorzy polarnej.

Wiejskie północne wybrzeże Irlandii Północnej jest uważane za jedno z najlepszych miejsc do obserwacji świateł, ponieważ w oddali nie ma świateł miasta, a widok rozciąga się na Ocean Atlantycki. Mayo, z którego również roztacza się widok na ocean, to kolejne dobre miejsce do obserwacji zorzy polarnej. Jednak do oglądania z dowolnego miejsca w kraju niezbędne jest czyste niebo.

Proces powstawania zorzy rozpoczyna się od rozbłysków słonecznych na Słońcu, które uwalniają miliardy ton promieniowania w przestrzeń kosmiczną. Te cząstki atomowe docierają do atmosfery ziemskiej po około dwóch dniach i są przyciągane przez ziemskie pole magnetyczne w kierunku biegunów północnego i południowego. Zderzając się z atomami i cząsteczkami atmosfery, generują żywe kolory charakterystyczne dla zorzy polarnej.

Intensywność świateł zależy od aktywności cząstek, a wokół Bieguna Północnego tworzy się typowy owalny kształt. W rzadkich przypadkach, gdy dochodzi do poważnej eksplozji słonecznej, pierścień rozszerza się i może sięgać aż do Irlandii. Aby zwiększyć szanse na zobaczenie zorzy polarnej, należy trzymać się z daleka od sztucznych świateł. Mieszkanie w mieście może jedynie zapewniać widok na najważniejsze eksponaty, podczas gdy ciemniejsze miejsca na wsi zapewniają lepszy widok.

Astronomy Ireland prowadzi usługę ostrzegania o zorzy polarnej, dostarczającą codzienne aktualizacje na temat warunków na niebie i możliwości zobaczenia zorzy polarnej. Należy zauważyć, że zorzę polarną można zobaczyć o każdej porze nocy, a jej czas trwania wynosi od kilku godzin do całej nocy.

Chociaż warunki pogodowe w Irlandii często stwarzają wyzwania, następne kilka lat zapowiada się obiecująco, jeśli chodzi o obserwację zorzy polarnej, ponieważ aktywność słońca osiągnie szczyt w 2025 r. Obserwuj więc niebo i miej nadzieję, że bezchmurne noce pozwolą ci doświadczyć tego zachwytu inspirujące zjawisko naturalne.

