Wznoszący się statek kosmiczny wystrzeliwuje uderzenie w ziemską stratosferę

Rosnąca liczba statków kosmicznych i wystrzeliwanych satelitów spowodowała wprowadzenie znacznych ilości metali do stratosfery, co może mieć konsekwencje dla klimatu, warstwy ozonowej i możliwości zamieszkania na Ziemi. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Purdue wykazały bezprecedensowe poziomy aerozoli stopów w atmosferze dzięki pomiarom wykonanym w samolocie.

Ten wytworzony przez człowieka materiał znajduje się w stratosferze, dziewiczym obszarze atmosfery. Obecność tych metali w stratosferze zmienia chemię atmosfery i może mieć wpływ na warstwę ozonową i ogólną stabilność atmosfery. Biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost liczby satelitów o nawet 50,000 2030 do XNUMX r., dokładny wpływ tej technologii na atmosferę jest nadal niepewny.

Zespół naukowców pobierał próbki atmosfery za pomocą narzędzi przymocowanych do stożka przedniego samolotów badawczych, zbierając dane na wysokości ponad 11 mil nad powierzchnią Ziemi. Odkryli znaczne ilości metali w aerozolach, które prawdopodobnie pochodzą ze startów i ponownego wejścia w atmosferę statków kosmicznych i satelitów. Pierwiastki takie jak lit, aluminium, miedź i ołów znaleziono w dużych ilościach, przekraczających te występujące w naturalnym pyle kosmicznym. Ponadto znaczna część cząstek kwasu siarkowego, które odgrywają rolę w ochronie i buforowaniu warstwy ozonowej, zawierała metale pochodzące ze statków kosmicznych.

Szacuje się, że do 50,000 r. może zostać wystrzelonych na orbitę aż 2030 XNUMX dodatkowych satelitów, co potencjalnie doprowadzi do tego, że połowa cząstek stratosferycznego kwasu siarkowego będzie zawierać metale pochodzące z ponownego wejścia w atmosferę. Długoterminowe skutki tych zmian dla atmosfery i warstwy ozonowej nie są jeszcze poznane.

Badanie stratosfery jest wyzwaniem ze względu na jej odległe położenie, ale wysiłki badawcze Uniwersytetu Purdue i programu NASA Airborne Science dostarczyły cennych spostrzeżeń. Aby zapewnić pobranie niezakłóconych próbek powietrza, wykorzystuje się statki powietrzne wyposażone w przyrządy do pobierania próbek.

Stratosfera jest kluczową częścią ziemskiej atmosfery, zawierającą warstwę ozonową, która chroni życie na naszej planecie przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Stabilność stratosfery została zakłócona w ostatnich dziesięcioleciach z powodu takich czynników, jak chlorofluorowęglowodory. Chociaż podjęto wysiłki w celu naprawy i uzupełnienia warstwy ozonowej, wpływ wystrzeliwania statków kosmicznych stwarza nowe wyzwania.

Rosnąca liczba startów statków kosmicznych i trwałe dziedzictwo po nich w postaci metali w stratosferze uwydatnia potrzebę dalszych badań i analiz dotyczących potencjalnych konsekwencji dla klimatu i warunków życia naszej planety. Zrozumienie tych skutków będzie miało kluczowe znaczenie, ponieważ będziemy kontynuować eksplorację kosmosu i wykorzystywać technologię satelitarną do różnych celów.

Źródła:

- Stop: Mieszanka dwóch pierwiastków metalicznych zwykle stosowana w celu nadania większej wytrzymałości lub większej odporności na korozję.

- Kwas: Każda substancja, która po rozpuszczeniu w wodzie daje pH poniżej 7.0 lub oddaje jon wodorowy.

- NASA: Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.

- Materiały z Narodowej Akademii Nauk.

- Uniwersytet Purdue.

- Krajowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna: National Oceanic and Atmospheric Administration to amerykańska agencja rządowa zajmująca się warunkami i zmianami w oceanach i atmosferze Ziemi.