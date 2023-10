Młoda gromada gwiazd w pobliżu czarnej dziury podważa teorie powstawania gwiazd

By

Naukowcy odkryli, że gromada gwiazd IRS13, zlokalizowana w pobliżu supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A* w centrum naszej galaktyki, jest znacznie młodsza, niż wcześniej sądzono. To odkrycie podważa istniejące teorie na temat powstawania gwiazd w pobliżu czarnych dziur i oferuje nowy wgląd w historię i przyszłość naszej galaktyki.

Międzynarodowy zespół badawczy, kierowany przez dr Floriana Peißkera z Uniwersytetu w Kolonii, przeanalizował dane z wielu teleskopów z kilku dziesięcioleci, aby szczegółowo zbadać gromadę gwiazd IRS13. Odkryli, że gwiazdy w gromadzie mają zaledwie kilkaset tysięcy lat, czyli są znacznie młodsze, niż oczekiwano.

Obecność tak wielu młodych gwiazd w pobliżu supermasywnej czarnej dziury jest sprzeczna z przewidywaniami obecnych teorii. Wysokoenergetyczne promieniowanie i siły pływowe powinny utrudniać istnienie młodych gwiazd w tym regionie. Zespół sugeruje jednak, że formacja IRS13 była turbulentna, na co wpływały takie czynniki, jak tarcie z ośrodkiem międzygwiazdowym, zderzenia z innymi gromadami gwiazd oraz jej wewnętrzna dynamika. Grawitacja czarnej dziury ostatecznie przejęła gromadę, co doprowadziło do powstania szoku łukowego i zapoczątkowało dalsze formowanie się gwiazd.

W badaniu wykorzystano także Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST), który dostarczył widmo Centrum Galaktyki wolne od zakłóceń atmosferycznych. Ta analiza spektroskopowa ujawniła obecność lodu wodnego, powszechnie spotykanego wokół młodych obiektów gwiazdowych, dostarczając dodatkowych dowodów na młody wiek gwiazd w pobliżu czarnej dziury.

Dr Michal Zajaček, naukowiec z Uniwersytetu Masaryka, zauważył, że IRS13 jest kluczem do zrozumienia pochodzenia gęstej populacji gwiazd w centrum naszej galaktyki. Odkrycia sugerują, że bardzo młode gwiazdy mogły powstać w gromadach gwiazd takich jak IRS13, w pobliżu supermasywnej czarnej dziury.

Badania te podważają wcześniejsze założenia dotyczące powstawania gwiazd w pobliżu czarnych dziur i otwierają możliwości dalszych badań powiązań między bezpośrednim otoczeniem czarnej dziury a obszarami oddalonymi o kilka lat świetlnych.

Źródła:

– Tytuł badania: „Parująca masywna wbudowana gromada gwiazd IRS 13 blisko Sgr A*. I. Wykrywanie bogatej populacji obiektów zapylonych w gromadzie IRS 13”

– Czasopismo Astrofizyczne

– Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST)

– Definicja czarnej dziury

– Definicja Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

– Definicja czasopisma astrofizycznego

– Definicja Drogi Mlecznej