Obserwowanie zderzających się gwiazd neutronowych: rozwiązanie napięcia Hubble'a

Astrofizycy zaproponowali nową metodę usunięcia niespójności w pomiarach tempa ekspansji Wszechświata, powszechnie znaną jako „napięcie Hubble’a”. Społeczność astrofizyczna zmaga się z „kryzysem w kosmologii”, ponieważ pojawiły się niespójności w pomiarach tempa ekspansji, znanego również jako stała Hubble'a. Ta rozbieżność wynika z kosmicznej drabiny odległości, w której astronomowie używają różnych metod pomiaru względnych odległości w dłuższych skalach.

W niedawnym badaniu międzynarodowy zespół astrofizyków zaproponował nowatorskie podejście do pomiaru ekspansji kosmicznej poprzez obserwację zderzających się gwiazd neutronowych, znanych również jako kilonowe. Naukowcy argumentowali, że badając te zdarzenia, mogliby uzyskać spójne pomiary stałej Hubble'a i rozwiązać napięcie Hubble'a.

Galaktyki we wszechświecie oddalają się od siebie w coraz większym tempie z powodu rozszerzania się samej przestrzeni. Obserwacje Edwina Hubble'a z początku XX wieku wykazały, że im dalej znajduje się galaktyka, tym szybciej się oddala. To skłoniło naukowców do podjęcia próby zmierzenia stałej Hubble'a, która reprezentuje tempo ekspansji Wszechświata.

Zespół naukowców zasugerował, że badanie zderzających się gwiazd neutronowych, w wyniku których powstają eksplozje kilonowych, może dostarczyć cennych informacji na temat pomiaru odległości w kosmosie. Analizując te eksplozje, odkryli niezwykłą symetrię, którą można wykorzystać jako nową metodę pomiaru odległości.

Propozycja ta opiera się na wcześniejszych badaniach, które wykazały sferyczną symetrię wybuchów kilonowych i ich korelację z podstawami fizyki. Odkrycia zespołu mają potencjalne implikacje dla dokładnego pomiaru wieku Wszechświata.

Podsumowując, obserwując zderzające się gwiazdy neutronowe, astrofizycy mają nadzieję zaradzić utrzymującym się rozbieżnościom w pomiarach tempa ekspansji Wszechświata i pogodzić napięcie Hubble'a. Ta nowatorska metoda pomiaru odległości może prowadzić do dokładniejszych szacunków stałej Hubble'a i odblokować nowe spojrzenie na naturę kosmosu.

