Trening oporowy dla starzejących się dorosłych: poprawa jakości życia i zapobieganie utracie mięśni

Wraz z wiekiem coraz ważniejsze staje się priorytetowe traktowanie sprawności fizycznej i zdrowia, aby zachować zdolność do wykonywania codziennych zadań bez uczucia wyczerpania fizycznego. Utrzymywanie aktywności fizycznej w miarę starzenia się nie tylko poprawia jakość naszego życia, ale także pozwala nam nadal tworzyć wyjątkowe wspomnienia z naszymi bliskimi. Jedną ze skutecznych metod utrzymania sprawności fizycznej i zapobiegania związanej z wiekiem utracie mięśni jest trening oporowy.

Trening oporowy, znany również jako trening siłowy, polega na wykonywaniu ćwiczeń, które rzucają wyzwanie mięśniom w celu pokonania oporu. Może przybierać różne formy i można je spersonalizować, aby dostosować je do potrzeb danej osoby w miarę jej wieku. Włączenie treningu oporowego do naszego programu ćwiczeń może pomóc w walce z naturalnym spadkiem funkcji i masy mięśni, który pojawia się wraz z wiekiem, znanym jako sarkopenia. Sarkopenia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem upadków, chorób układu krążenia, chorób metabolicznych i innych problemów zdrowotnych.

Ostatnie badania sugerują, że niska siła mięśni jest istotnym czynnikiem przyczyniającym się do sarkopenii. Dlatego wdrożenie odpowiedniego programu treningu oporowego, który koncentruje się na poprawie siły, jest niezbędne w zwalczaniu lub odwróceniu tego spadku. Wykazano, że regularny trening siłowy ze średnimi i dużymi ciężarami skutecznie zapobiega sarkopenii i jest uważany za bezpieczny, jeśli jest wykonywany prawidłowo. Aby jednak zapewnić odpowiednią formę i technikę, ważne jest, aby zwrócić się o wskazówki do wykwalifikowanych specjalistów, takich jak trenerzy personalni lub specjaliści od ćwiczeń siłowych i kondycyjnych.

Według National Strength and Condition Association starsze osoby dorosłe powinny angażować się w trening siłowy dwa do trzech dni w tygodniu. Treningi powinny obejmować ćwiczenia angażujące wiele stawów na główną grupę mięśni, z sześcioma do 12 powtórzeniami w serii. Intensywność powinna wynosić od 50% do 85% maksymalnego poziomu pojedynczego powtórzenia danej osoby. Zaleca się odpoczynek przez dwie do trzech minut pomiędzy seriami, co zapewni wystarczający czas na regenerację. Sugeruje się, aby osoby starsze wykonywały ten program dwa do trzech dni w tygodniu, zachowując 24 do 48 godzin pomiędzy sesjami.

Wdrożenie programu treningu oporowego dostosowanego do Twoich potrzeb i celów może znacząco zwiększyć siłę i pomóc w utrzymaniu zdrowych mięśni i kości w miarę starzenia się. Chociaż powyższe wytyczne stanowią ramy, konsultacja ze specjalistą pozwoli na bardziej spersonalizowany program ćwiczeń. Priorytetowe traktowanie treningu oporowego nie tylko wzmacnia mięśnie, ale także poprawia ogólną jakość życia i witalność u starzejących się dorosłych.

Trening oporowy może przybierać różne formy. Obrazy Jamie Grill/Tetra za pośrednictwem Getty Images.

