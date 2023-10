Wskazówki dotyczące obserwacji gwiazd na chłodniejsze miesiące: spostrzeżenia ekspertów

By

Patrzenie w nocne niebo fascynowało ludzi od wieków. Gwiazdy i planety mają różne znaczenia i zastosowania w kulturach na całym świecie, od nawigacji po inspirujący folklor. Gdy zbliżają się chłodniejsze miesiące, Trinity Space Society dostarcza informacji na temat tego, na co należy zwrócić uwagę podczas obserwacji gwiazd.

Konstelacje pełnią ważną rolę na nocnym niebie. W Irlandii Wielką Niedźwiedzicę (Ursa Major) i Małego Wozu (Ursa Minor) można oglądać przez cały rok wraz z konstelacjami takimi jak Kasjopeja. Inne godne uwagi konstelacje występujące w październiku to Pegaz, Andromeda, Byk i Orion. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z rozpoznawaniem konstelacji, niezwykle przydatne może być korzystanie z aplikacji do obserwacji gwiazd, takiej jak „Constellarium”.

Wbrew powszechnemu przekonaniu do obserwacji gwiazd nie jest potrzebny wyszukany sprzęt. Wszystkie konstelacje można zobaczyć gołym okiem, nawet w obszarach miejskich, takich jak Dublin. Jednak znalezienie ciemniejszego miejsca poprawi widoczność. W miarę upływu zimy powietrze staje się wyraźniejsze, co ułatwia obserwowanie gwiazd. Aby odpowiednio zaplanować sesje obserwacji gwiazd, należy zwracać uwagę na warunki pogodowe.

Oprócz gwiazd planety zapewniają także fascynujące zjawiska niebieskie. Warto zwrócić uwagę na Jowisza, często jednego z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie. Może wydawać się tak jasna jak Księżyc. Merkurego i Wenus można obserwować także wczesnym rankiem, tuż przed wschodem słońca.

Jeśli chodzi o wydarzenia na Księżycu, 28 października spodziewane jest częściowe, ale bardzo małe zaćmienie Księżyca. Zaćmienie będzie miało miejsce od 7:11 do 9:2, a maksimum nastąpi o 7:21. Co więcej, rój meteorów, który pojawi się w pobliżu Betelgezy na ramieniu Oriona, będzie miał miejsce od 22 października do XNUMX listopada, a jego szczyt nastąpi około XNUMX-XNUMX października.

Jeśli chodzi o idealne miejsca do obserwacji gwiazd w pobliżu Dublina, zdecydowanie polecamy Phoenix Park i Malahide. Wyjście poza miasto pozwala cieszyć się ciemniejszym niebem, poprawiając ogólne wrażenia z obserwacji gwiazd.

Co zaskakujące, w nocy można zobaczyć Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). ISS jest dość jasna i przelatuje obok niej mniej więcej co 40 minut. Witryny takie jak spotthestation.nasa.gov mogą podawać konkretne godziny przejazdu w zależności od Twojej lokalizacji.

Na koniec pojawia się częste pytanie, czy obserwacja gwiazd pozwala nam być świadkami przeszłości. Mówiąc najprościej, światło gwiazd porusza się z prędkością światła, co oznacza, że ​​dotarcie do nas wymaga czasu. W tym sensie patrzenie na gwiazdy jest jak obserwowanie przeszłości. Jednak zgodnie z teorią względności Einsteina koncepcja przeszłości i teraźniejszości staje się mniej istotna, ponieważ nic nie może poruszać się szybciej niż światło.

Dlaczego więc nie zabrać przyjaciela i nie udać się do ulubionego miejsca do obserwacji gwiazd? Nocne niebo w czarujący sposób hipnotyzuje każdego, kto na nie spojrzy. Odkryj cuda wszechświata i zanurz się w ponadczasowym doświadczeniu.

Źródła:

– Trinity Space Society, wywiad z Brendanem Wattersem i Dominikiem Kuczyńskim