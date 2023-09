Przynosząc cud kosmosu dzieciom w Kenii

By

Kenijska astronomka Susan Murabana ma misję pokazania dzieciom w społecznościach wiejskich, że nauka jest dla każdego. Wraz z mężem, fotografem Danielem Chu Owenem, Murabana podróżuje do tych społeczności z teleskopem i nadmuchiwanym planetarium, ucząc o gwiazdach i planetach nawet 300 dzieci. Inicjatywa ta jest finansowana z dochodów z podróży, które wspierają Traveling Telescope, przedsiębiorstwo społeczne założone przez Murabanę, aby edukować i inspirować młodych ludzi w zakresie astronomii i nauki.

Brak dostępu do teleskopów i planetariów to wyzwanie, przed którym staje wiele dzieci w Kenii. Murabana ma nadzieję, że te doświadczenia poszerzą ich horyzonty i poszerzą światopogląd. Wprowadzając dzieci w cuda kosmosu, pragnie zainspirować i rozbudzić w nich ciekawość świata oraz możliwości, jakie kryją się poza Kenią.

Źródło: The Guardian

Rozwiązanie problemu śmiertelności matek poprzez wsparcie w czasie porodu

Uniwersytet Huston-Tillotson, historycznie czarny uniwersytet w Austin w Teksasie, uruchomił program Boldly BLUE, aby zaradzić wysokiemu wskaźnikowi śmiertelności matek w stanie, szczególnie wśród czarnych kobiet. Inicjatywa ma na celu przeszkolenie doul, położnych i doradców laktacyjnych w zakresie zapewnienia niezbędnego wsparcia podczas porodu.

Zwiększając różnorodność i dostępność specjalistów ds. porodów w środkowym Teksasie, uniwersytet ma nadzieję poprawić dostęp do dostosowanej kulturowo i ciągłej opieki nad rodzącymi. Program początkowo będzie skupiał się na szkoleniu doul, a w następnym roku planuje się rozszerzyć go na konsultantki laktacyjne i położne. Bezpłatne świadczenie tych usług pomoże zapewnić większej liczbie osób dostęp do wsparcia, którego potrzebują w czasie ciąży i porodu.

Źródło: KUT

Przekształcanie zużytych baterii w zrównoważone zasoby

Recykling zużytych baterii może okazać się kluczem do zrównoważonej produkcji baterii na rzecz przejścia na czystą energię. Przepisy w Europie zachęcają do zwiększonego recyklingu baterii, co może zmniejszyć wpływ produkcji baterii na środowisko poprzez minimalizację potrzeby ekstensywnego wydobycia i minimalizację ilości odpadów.

Wcześniej recykling akumulatorów litowo-jonowych był ograniczony i trudny. Jednak nowe przepisy w Europie nakładają obowiązek zbierania i recyklingu akumulatorów litowo-jonowych z pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych i systemów magazynowania energii. Zasady obejmują również rygorystyczne cele w zakresie odzysku metali. Regulacje te postrzegane są jako krok w kierunku stworzenia zamkniętego obiegu materiałów krytycznych.

Dzięki recyklingowi metali, takich jak lit, kobalt i nikiel, z zużytych baterii, produkcja nowych baterii może być bardziej zrównoważona i przyjazna dla środowiska.

źródło: Grist