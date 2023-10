Aktualizacja astronomiczna: Częściowe zaćmienie Słońca w październiku

By

Październik przynosi ekscytujące wydarzenia dla obserwatorów gwiazd w każdym wieku. Oprócz obserwacji planet i dwóch rojów meteorów, najważniejszym wydarzeniem tego miesiąca jest częściowe zaćmienie Słońca. W przeciwieństwie do całkowitego zaćmienia, podczas którego Księżyc całkowicie zasłania Słońce, częściowe zaćmienie Słońca ma miejsce, gdy Księżyc zasłania tylko część Słońca.

14 października o godzinie 1:30 mieszkańcy Guelph będą mieli okazję być świadkami tego niebiańskiego zjawiska. Księżyc zacznie przesuwać się przed słońcem około południa, stopniowo blokując do 1% słońca w szczytowym momencie około 2:30. Do 8:99.4 światło słoneczne zostanie w pełni przywrócone. To częściowe zaćmienie jest rzadkim zjawiskiem i służy jako prekursor niemal całkowitego zaćmienia słońca w przyszłym roku, które nastąpi XNUMX kwietnia i które obejmie XNUMX% obszaru Guelph.

Należy pamiętać, że obserwowanie zaćmienia bez odpowiedniego sprzętu ochronnego może być niebezpieczne. Aby zapewnić bezpieczne oglądanie, istotne jest stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego. Więcej informacji na temat bezpiecznego oglądania zaćmienia słońca można znaleźć, odwiedzając wiarygodne źródła, takie jak NASA.

Chociaż Guelph nie będzie miał okazji być świadkiem pełnego efektu „pierścienia ognia” zaćmienia obrączkowego, który będzie widoczny w innych częściach Ameryki Północnej i Południowej, częściowe zaćmienie Słońca jest nadal urzekającym wydarzeniem astronomicznym, które warto przeżyć. Zatem zaznaczcie swoje kalendarze, zbierzcie przyjaciół i rodzinę i przygotujcie się na spojrzenie w niebo 14 października.

Obserwowanie gwiazd nie tylko pozwala nam docenić cuda kosmosu, planet i gwiazd, ale także daje możliwość nawiązania więzi z innymi ciekawymi umysłami. Nie zapomnij obejrzeć październikowego filmu z przewodnikiem po obserwacjach gwiazd na kanale YouTube Guelph Physics, aby uzyskać więcej informacji na temat wydarzeń astronomicznych w tym miesiącu.

Źródła:

– Wydział Fizyki Uniwersytetu w Guelph

– NASA (informacje o bezpiecznym oglądaniu zaćmień słońca)