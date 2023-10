Odkrywanie zawiłości degradacji białek komórkowych: brama do nowatorskich terapii

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie degradacji białek komórkowych, rzucając światło na proces, który od dawna wymykał się szczegółowemu zrozumieniu. Ta nowo odkryta wiedza niesie ogromny potencjał w opracowywaniu terapii ukierunkowanych na zaburzenia związane z wiekiem, choroby autoimmunologiczne, nowotwory oporne na leczenie i zaburzenia spichrzania lizosomalnego.

Białka, będące motorami funkcjonowania komórek, odgrywają w ludzkim organizmie zarówno korzystne, jak i destrukcyjne role. Chociaż biorą udział w trawieniu i naprawie mięśni, mogą również przyczyniać się do wzrostu nowotworów, choroby Alzheimera i powikłań kardiologicznych. Tradycyjnie leki opracowywano tak, aby hamowały białka poprzez blokowanie ich miejsc aktywnych, ale to podejście ogranicza się do białek oddziałujących z komórkami. Pojawiła się bardziej zaawansowana technika zwana chimerami ukierunkowanymi na proteolizę (PROTAC), umożliwiająca degradację problematycznych białek wewnątrzkomórkowych w lizosomach, białkowym „rębaku do drewna” w komórce.

Jednakże PROTAC celują jedynie w białka, które już znajdują się w komórce, pomijając znaczną część potencjalnych celów terapeutycznych. Niedawno badacze ze Stanford wprowadzili chimery nakierowane na lizosomy (LYTAC), aby zaradzić temu ograniczeniu, umożliwiając identyfikację i oznaczanie białek zewnątrzkomórkowych pod kątem degradacji. Chociaż ten przełom otworzył nowe możliwości odkrywania leków i leczenia, mechanizmy leżące u ich podstaw pozostały niejasne, co utrudnia optymalizację i przewidywanie skuteczności LYTAC.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Science naukowcy zastosowali genetyczny ekran CRISPR, aby zbadać czynniki komórkowe zaangażowane w degradację białek za pośrednictwem LYTAC. Ich badania wykazały korelację między poziomem neddylowanej kulliny 3 (CUL3) – białka odpowiedzialnego za rozkład białek komórkowych – a skutecznością LYTAC. Wyższe poziomy niedylowanego CUL3 były powiązane ze zwiększoną skutecznością LYTAC. Co zaskakujące, odkrycie to sugeruje, że wykrycie obecności niedylowanego CUL3 może służyć jako test predykcyjny odpowiedzi pacjenta na terapię LYTAC.

Ponadto badacze zidentyfikowali przeszkodę dla LYTAC – białek zawierających 6-fosforany mannozy (M6P). Białka te, przeznaczone dla lizosomów, zajmują receptory na powierzchni komórki, uniemożliwiając związanie LYTAC. Hamując biosyntezę M6P, naukowcy zaobserwowali wzrost liczby niezajętych receptorów, co stwarza okazję dla LYTAC do przejmowania tych receptorów i ułatwiania degradacji białek.

Postępy te nie tylko zwiększają potencjał leków opartych na LYTAC, ale także są obiecujące w przypadku zaburzeń związanych z niedoborem lizosomów, czyli schorzeń genetycznych charakteryzujących się nieodpowiednimi lub dysfunkcyjnymi enzymami lizosomalnymi. Dzięki poprawie dostarczania enzymów zastępczych do lizosomów zrozumienie mechanizmów LYTAC może prowadzić do skuteczniejszych metod leczenia tych wyniszczających zaburzeń.

Podsumowując, dogłębna analiza maszynerii komórkowej odpowiedzialnej za ukierunkowaną degradację białek odsłoniła nowe możliwości opracowywania leków i leczenia. Uzbrojeni w tę wiedzę badacze mogą zoptymalizować LYTAC, przybliżając nas o krok do zwalczania różnych chorób, które od dawna stanowią poważne wyzwania w dziedzinie medycyny.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są lizosomy? Lizosomy to organelle komórkowe odpowiedzialne za rozkład i recykling różnych cząsteczek, w tym białek, tłuszczów i węglowodanów. Działają jako system usuwania odpadów w komórce. Czym są zaburzenia spichrzania lizosomalnego? Zaburzenia spichrzania lizosomalnego to rzadkie schorzenia genetyczne charakteryzujące się niedoborami lub nieprawidłowym działaniem enzymów lizosomalnych. Prowadzi to do gromadzenia się substancji toksycznych w komórkach, co powoduje uszkodzenie tkanek i narządów. Jak działa terapia LYTAC? LYTAC to cząsteczki zaprojektowane tak, aby wiązać się ze specyficznymi receptorami na powierzchni komórki, zaznaczając białka ulegające degradacji w lizosomach. Takie podejście pozwala na ukierunkowaną degradację białek zewnątrzkomórkowych. Co to jest neddylowany CUL3? Neddylowany CUL3 odnosi się do zmodyfikowanej formy kulliny 3, białka, które odgrywa kluczową rolę w znakowaniu białek komórkowych pod kątem degradacji. Poziom niedylowanego CUL3 koreluje ze skutecznością LYTAC. Jaki wpływ te odkrycia mogą mieć na terapie? Odkrycia dokonane przez naukowców ze Stanford dostarczają cennych informacji umożliwiających opracowanie skuteczniejszych terapii opartych na LYTAC. Ponadto zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw degradacji białek może pomóc w leczeniu zaburzeń związanych z niedoborem lizosomów.