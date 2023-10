Tajemnicze spojrzenie na nawiedzoną atmosferę Jowisza

By

Niedawne zdjęcie wykonane przez sondę Juno Mission ujawniło naprawdę niezwykły widok: groteskową twarz czającą się w burzliwej atmosferze Jowisza. Ta niesamowita formacja, przypominająca pokręcony obraz Pabla Picassa, pojawiła się 7 września, w samą porę na Halloween. Naukowcy pod przewodnictwem Władimira Tarasowa skrupulatnie przetworzyli obraz z instrumentu Juno Cam na sondzie, zapewniając urzekający wgląd w tajemnicze głębiny gazowego giganta.

Sonda Juno Mission jest podstawowym źródłem wiedzy o Jowiszu od czasu jej wystrzelenia z Ziemi w 2011 roku. Po wyruszeniu w pięcioletnią podróż w 2016 roku weszła na orbitę kolosalnej planety, od tego czasu pieczołowicie dokumentując jej zdumiewające cechy.

Położona w rejonie Jet N7, w pobliżu bieguna północnego planety, twarz znajduje się w obszarze znanym z gwałtownych burz, w szczególności cyklonów polarnych. Burze te mogą osiągać niesamowite rozmiary, średnicę sięgającą 3,000 kilometrów, a wiatry osiągają oszałamiającą prędkość 680 kilometrów na godzinę. Atmosfera Jowisza składa się z wielu warstw wodoru i helu oraz wirujących chmur kryształów amoniaku. Okrucieństwo tych burz, w połączeniu z potężnymi strumieniami, często rzeźbi chmury amoniaku w osobliwe formacje i wzory.

NASA wyjaśnia, że ​​strategiczne położenie sondy na linii oddzielającej światło słoneczne od ciemności zapewnia wyjątkowy punkt obserwacyjny do badania złożoności powierzchni Jowisza. Ten szczególny kąt światła słonecznego, pochodzącego z odległości 587 milionów kilometrów, pozwala astronomom uzyskać cenne spostrzeżenia. Czasem jednak rodzi intrygujące iluzje, jak na przykład dziwna postać przypominająca maskę, którą widzieliśmy w zeszłym miesiącu.

To, co postrzegamy jako twarze lub rozpoznawalne kształty ułożone w przypadkowe wzory, jest zjawiskiem psychologicznym znanym jako pareidolia. Od oglądania twarzy w tostach po rozpoznawanie formacji chmur jako znajomych kształtów – nasze umysły mają niezwykłą tendencję do znajdowania znajomych w nieznanym. W tym przypadku pojawienie się inspirowanego Halloween ghula na udręczonej powierzchni Jowisza rozpala wyobraźnię i przypomina nam o bezgranicznych cudach kosmosu.

Na przestrzeni dziejów z głębi kosmosu wyłaniały się podobne zagadkowe obrazy. Mgławice odsłoniły motyle, oczy, a nawet konie, podczas gdy inne planety, takie jak Mars, również wykazały intrygujące formacje twarzy. Te ulotne spojrzenia na niebiański kunszt nadal urzekają i inspirują naszą zbiorową fascynację ogromnymi tajemnicami wszechświata.

FAQ:

P: Czym jest misja Juno?

O: Misja Juno to sonda kosmiczna wystrzelona przez NASA w 2011 roku w celu badania planety Jowisz.

P: Co to jest pareidolia?

Odp.: Pareidolia to zjawisko psychologiczne, w którym nasz mózg postrzega znajome wzorce lub kształty, takie jak twarze, w przypadkowych lub niejednoznacznych bodźcach.

P: Jak daleko jest Misja Juno od Jowisza?

O: Misja Juno znajduje się w odległości około 587 milionów kilometrów od Jowisza.

P: Co powoduje burze na Jowiszu?

O: Burze na Jowiszu, szczególnie cyklony polarne, są spowodowane potężnymi strumieniami strumieniowymi planety i niestabilnością atmosfery.

P: Czy podobne formacje można znaleźć na innych ciałach niebieskich?

O: Tak, podobne formacje zaobserwowano na różnych ciałach niebieskich, w tym w mgławicach i na powierzchni Marsa.