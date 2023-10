Plemniki: przeciwstawienie się fizyce i odblokowanie nowych możliwości

Plemniki, mikroskopijne siły prokreacyjne, od dawna zaskakują naukowców swoją zdolnością do przeciwstawiania się prawom fizyki. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, ich metoda dopłynięcia w stronę jajka powinna być niemożliwa. To słynne prawo głosi, że każdemu działaniu towarzyszy równa i przeciwna reakcja. W przypadku plemników oznaczałoby to, że powinny one odbić się od płynu, przez który przepływają, zatrzymując swój ruch.

Jednak nowe badanie przeprowadzone przez Kentę Ishimoto, matematyka z Uniwersytetu w Kioto w Japonii, rzuciło światło na to fascynujące zjawisko. Badanie, opublikowane w PRX Life 11 października, zagłębia się w sferę interakcji niewzajemnych, aby zrozumieć, w jaki sposób plemniki są w stanie przeciwstawić się działającym przeciwko nim siłom.

Odkrycia ujawniają, że plemniki posiadają wyjątkową zdolność omijania zasad równowagi. Wykorzystując „bicz swojego ogona”, plemnik wytwarza własną energię, umożliwiając mu generowanie napędu i przeciwstawiając się prawu ruchu Newtona. Ten przełom sugeruje, że istnieją alternatywne ramy pozwalające zrozumieć zachowanie żywych materiałów w lepkich płynach.

Oprócz odkrycia tajemnic plemników odkrycia te niosą ze sobą ogromny potencjał w dziedzinie robotyki. Naukowcy przewidują stworzenie maleńkich robotów, które będą w stanie naśladować zdolność pływania plemników. Roboty te składałyby się z połączonych ze sobą prętów i zawiasów, umożliwiających im poruszanie się w różnych płaszczyznach poprzez regulację ich kątów. Takie „super roboty plemnikowe” mogłyby zrewolucjonizować takie dziedziny, jak medycyna i monitorowanie środowiska, oferując nowe możliwości eksploracji i interwencji.

Badanie to nie tylko pogłębia naszą wiedzę na temat zbiorowych zachowań w żywych systemach, ale także podkreśla nieograniczony potencjał biomimikry. Badając genialne rozwiązania natury, możemy odblokować niezwykłe postępy w nauce i technologii.

Najczęściej zadawane pytania

P: Jaka jest trzecia zasada dynamiki Newtona?

Odp.: Trzecie prawo Newtona stwierdza, że ​​każdemu działaniu towarzyszy równa i przeciwna reakcja. Ta podstawowa zasada jest szeroko stosowana do wyjaśnienia ruchu obiektów w świecie fizycznym.

P: W jaki sposób plemniki przeciwstawiają się fizyce?

O: Plemniki przeciwstawiają się fizyce, poruszając się przez ciecz pomimo działania sił, które powinny zatrzymać ich ruch zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona.

P: W jaki sposób badanie plemników może przynieść korzyści robotyce?

Odp.: Badanie plemników może zainspirować do opracowania maleńkich systemów robotycznych naśladujących ich umiejętności pływania. Roboty te można wykorzystać w różnych dziedzinach, w tym w medycynie i monitorowaniu środowiska.

P: Czym jest biomimikra?

O: Biomimikra to praktyka naśladowania projektów i strategii natury w celu rozwiązywania ludzkich problemów. Polega na czerpaniu inspiracji z systemów biologicznych w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Źródła:

– Uniwersytet w Kioto: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html