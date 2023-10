SpaceX usuwa listę oczekujących na Starlink w USA i oferuje natychmiastową subskrypcję

By

SpaceX ogłosiło, że wyeliminowało listę oczekujących na satelitarny system Internetu Starlink w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że zainteresowani klienci mogą teraz zapisać się na natychmiastowy dostęp, bez konieczności czekania. Firma przypisuje to osiągnięcie zwiększonej pojemności zapewnianej przez satelity Starlink drugiej generacji, które oferują czterokrotnie większą pojemność niż satelity pierwszej generacji. W rezultacie Starlink jest teraz dostępny w całym kraju.

Wcześniej dostęp do satelitarnego systemu internetowego SpaceX był ograniczony w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych ze względu na duży popyt. Potencjalni klienci musieli czekać tygodniami lub miesiącami, aby uzyskać dostęp, podczas gdy obecni abonenci doświadczyli problemów z przeciążeniem sieci, które mogło spowolnić prędkość Internetu. SpaceX pracuje jednak nad zwiększeniem pojemności Starlink poprzez wystrzelenie dodatkowych satelitów, co stopniowo łagodzi ograniczenia dostępu.

W poniedziałek ostatnie osoby znajdujące się na liście oczekujących, zlokalizowane głównie w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, uzyskały wreszcie dostęp. Rozwój ten nastąpił wkrótce po umieszczeniu przez SpaceX na orbicie kolejnej partii 22 satelitów Starlink, co zwiększyło łączną liczbę satelitów do 4,845, co potwierdził astronom Jonathan McDowell.

Chociaż lista oczekujących została usunięta, niektórzy abonenci, a nawet sam Starlink, zgłosili wolniejsze prędkości niż oczekiwano. Jednak satelity Starlink drugiej generacji oferują nie tylko zwiększoną przepustowość, ale także zapewniają użytkownikom naziemnym większą prędkość Internetu. Ponadto SpaceX przygotowuje się do wprowadzenia anteny nowej generacji, która ma jeszcze bardziej zwiększyć wydajność.

Źródła:

– [SpaceX](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

– [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)