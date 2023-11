Nowa era w łączności internetowej: SpaceX wystrzeliwuje 23 satelity Starlink

W ramach ekscytującego rozwoju globalnej łączności internetowej SpaceX przygotowuje się do wyniesienia na orbitę 23 satelitów Starlink dziś wieczorem. Będzie to druga misja tego dnia rakiety Falcon 9 firmy, której start zaplanowano na godzinę 7:45 EDT ze stacji sił kosmicznych Cape Canaveral na Florydzie. Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek opóźnienia, dostępnych jest siedem możliwości tworzenia kopii zapasowych w godzinach od 8:17 do 10:47 EDT.

W przeciwieństwie do tradycyjnych dostawców Internetu, Starlink jest częścią ambitnego projektu megakonstelacji SpaceX, którego celem jest zapewnienie dostępnych i szybkich usług internetowych na całym świecie. Konstelacja składa się z tysięcy małych satelitów, które współpracują, aby zapewnić łączność z Internetem, zwłaszcza na obszarach o niedostatecznym zasięgu. Mając na swoim koncie ponad 5,000 rozmieszczonych satelitów, SpaceX planuje wystrzelić jeszcze więcej. Obecnie mają pozwolenie na rozmieszczenie 12,000 30,000 satelitów i złożyli wniosek o zgodę na wystrzelenie dodatkowych XNUMX XNUMX.

W pierwszym etapie Falcona 9, który wcześniej wykonał siedem udanych startów i lądowań, nastąpi próba kolejnego pionowego lądowania na statku bezzałogowym o nazwie A Shortfall of Gravitas. Oczekuje się, że lądowanie na Oceanie Atlantyckim nastąpi około 8.5 minuty po starcie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 23 satelity Starlink zostaną rozmieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej około 65.5 minuty po starcie. To wdrożenie przyczyni się do rozszerzenia konstelacji, umożliwiając większej liczbie osób na całym świecie dostęp do niezawodnych połączeń internetowych do różnych celów, w tym do edukacji, komunikacji i przedsiębiorczości.

Aby być świadkami tego przełomowego wydarzenia, widzowie mogą włączyć oficjalne konto SpaceX w serwisie X (wcześniej znanym jako Twitter). Transmisja na żywo rozpocznie się około pięć minut przed startem, zapewniając możliwość oglądania cudu technologicznego, jakim jest rozmieszczenie satelitów i lądowanie rakiet, w pierwszym rzędzie.

FAQ:

P: Co to jest Starlink?

O: Starlink to megakonstelacja małych satelitów rozmieszczonych przez SpaceX w celu zapewnienia globalnej łączności internetowej.

P: Ile satelitów Starlink wystrzeliło SpaceX?

Odp.: Do tej pory SpaceX wystrzeliło ponad 5,000 satelitów Starlink na niską orbitę okołoziemską.

P: Jaki jest cel pionowego lądowania rakiety Falcon 9?

Odp.: Pionowe lądowanie pierwszego stopnia Falcona 9 umożliwia jego ponowne użycie, co zmniejsza koszty misji kosmicznych.

P: Jak mogę obejrzeć rozmieszczenie satelitów Starlink i lądowanie rakiet?

O: Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na oficjalnym koncie SpaceX w serwisie X (wcześniej znanym jako Twitter). Relacja rozpocznie się około pięć minut przed startem.