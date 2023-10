SpaceX gromadzi prototyp statku kosmicznego przed lotem testowym

By

SpaceX zakończyło układanie swojego najnowszego prototypu statku kosmicznego w swojej placówce w Starbase w Teksasie w ramach przygotowań do drugiego lotu testowego statku kosmicznego. Firma udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia z procesu układania, a także informację, że współpracuje z Federalną Administracją Lotnictwa (FAA) w celu uzyskania licencji na start.

FAA zakończyła niedawno dochodzenie w sprawie pierwszego lotu testowego Starship, który odbył się 20 kwietnia. Niestety podczas misji napotkano problemy i pojazd został celowo zniszczony. Elon Musk stwierdził jednak, że najnowszy statek Starship jest technicznie gotowy do lotu, po pomyślnych próbach uruchomienia silników. SpaceX oczekuje na zgodę FAA na kontynuację startu.

Mający prawie 400 stóp wysokości Starship jest największą i najpotężniejszą rakietą, jaką kiedykolwiek zbudowano. Przekracza siłę ciągu rakiety księżycowej Saturn V należącej do NASA. Statek kosmiczny składa się z dwóch stopni – górnego stopnia, zwanego także statkiem kosmicznym, oraz wzmacniacza pierwszego stopnia, znanego jako superciężki. Zdaniem Muska oba komponenty zaprojektowano tak, aby nadawały się w pełni do ponownego użycia, co jest kluczowym czynnikiem zapewniającym ekonomiczną opłacalność kolonizacji Marsa.

To nie pierwszy raz, kiedy SpaceX układa ten konkretny prototyp statku kosmicznego. Zespół zakończył podobną operację zaledwie w zeszłym miesiącu. W miarę jak firma postępuje przygotowania do nadchodzącego lotu testowego, w dalszym ciągu ściśle współpracuje z FAA, aby zapewnić pomyślny start.

